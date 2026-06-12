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Lucha contra el trabajo infantil: infancia que se pierde entre responsabilidades de adultos

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organismos internacionales advirtieron que millones de niños y adolescentes continúan realizando tareas que afectan su educación, salud y desarrollo. En Argentina, la práctica está prohibida, aunque sigue representando un desafío social.

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha que busca visibilizar una problemática que continúa afectando a millones de niños, niñas y adolescentes en distintos países.

Según estimaciones difundidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, durante 2024 alrededor de 138 millones de menores de edad se encontraban en situación de trabajo infantil en todo el mundo. De ese total, cerca de 54 millones realizaban tareas consideradas peligrosas, con riesgos para su salud, seguridad o desarrollo integral.

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En Argentina, el trabajo infantil está prohibido por ley y constituye una vulneración de derechos. Sin embargo, especialistas advierten que conocer la verdadera dimensión del fenómeno sigue siendo complejo debido a la falta de estadísticas recientes. La última medición nacional específica sobre esta problemática fue realizada por el INDEC entre 2016 y 2017.

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Los datos disponibles mostraron que el trabajo infantil afecta de manera desigual según la edad, el género, el lugar de residencia y las condiciones socioeconómicas de cada familia, con una mayor incidencia en sectores rurales y contextos de vulnerabilidad.

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Cuando se habla de trabajo infantil, la imagen suele asociarse a chicos realizando tareas en la vía pública o en actividades productivas. Sin embargo, especialistas señalan que muchas veces el problema adopta formas menos visibles.

El cuidado permanente de hermanos menores, extensas tareas domésticas, trabajos rurales, ventas callejeras o colaboraciones familiares que interfieren con la escolaridad también forman parte de situaciones que pueden afectar el desarrollo de niños y adolescentes.

Detrás de estas actividades aparecen consecuencias que van más allá del esfuerzo físico. La interrupción de los estudios, la falta de tiempo para el juego, el descanso o la socialización impactan directamente en las oportunidades futuras y en la calidad de vida de quienes atraviesan estas experiencias.

Si bien la pobreza suele ser uno de los factores más asociados al trabajo infantil, los especialistas sostienen que el fenómeno responde a una combinación de causas.

La informalidad laboral de los adultos, la falta de espacios de cuidado, las dificultades para sostener las trayectorias escolares, las desigualdades territoriales y la ausencia de redes de contención también forman parte de un escenario que puede empujar a muchos niños a asumir responsabilidades que no corresponden a su edad.

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Por ese motivo, organismos dedicados a la protección de la infancia remarcan que la erradicación del trabajo infantil requiere no solo del cumplimiento de la legislación vigente, sino también de políticas públicas orientadas a fortalecer los ingresos familiares, garantizar la educación, ampliar los servicios de cuidado y acompañar a los sectores más vulnerables.

Las escuelas, los centros de salud, las organizaciones comunitarias y los sistemas de protección cumplen un papel fundamental para detectar situaciones de riesgo y actuar de manera temprana. Desde distintas instituciones vinculadas a la niñez insisten en que ningún niño debería verse obligado a trabajar para cubrir necesidades que corresponden al mundo adulto.

En ese sentido, remarcan que la infancia debe estar asociada al aprendizaje, al juego, al descanso y al desarrollo en entornos seguros que permitan construir proyectos de vida con mayores oportunidades.

En una fecha destinada a generar conciencia, el mensaje vuelve a ser el mismo: garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una responsabilidad colectiva.

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