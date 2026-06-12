Ovación de pie para Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario

El elenco estuvo integrado por 28 bailarines seleccionados a través de una audición nacional, provenientes de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Misiones. La propuesta permitió reunir talento de distintas provincias en una producción desarrollada íntegramente en San Juan, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia como un polo cultural de referencia en la región.

La reposición coreográfica fue realizada por Victoria Balanza, directora del Área Danza del Teatro del Bicentenario, y el coreógrafo Alexis Mirenda. El trabajo conjunto permitió llevar nuevamente a escena una de las obras más reconocidas del repertorio contemporáneo, incorporándola al patrimonio artístico del teatro.

Antes de cada función, más de cien integrantes del Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan y del Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ reciben al público con una intervención coral especialmente creada para las funciones aniversario. La propuesta transforma el ingreso a la Sala Principal en una experiencia artística que involucra a distintos sectores de la comunidad y amplía el alcance de la obra más allá del escenario.

Cabe destacar que en el estreno estuvieron presentes la Secretaria de Cultura, Analía Vilchez junto a su equipo; la Intendenta de Capital, Susana Laciar; el Subsecretario de Cultura del Gobierno de Mendoza, Diego Gareca; Analía Morales, repositora de escenografía y de vestuario; Alberto Lemme, repositor de iluminación y Andrea Chinetti, Directora Artística Ballet Contemporáneo del Teatro San Martin.

La producción representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las industrias culturales de la provincia, generando oportunidades para artistas, técnicos y profesionales vinculados a la actividad. De esta manera, San Juan continúa construyendo futuro desde las raíces, impulsando espacios que promueven la creación, la formación y el acceso a bienes culturales de calidad.

Carmina Burana continuará con funciones los días 11, 12 y 13 de junio, a las 21. Las entradas tienen valores de $40.000 y $36.000, con promoción Ticket Match 2x1 para menores de 35 años mediante el código 2X1CARMINA, descuentos para jubilados y hasta seis cuotas sin interés con Banco San Juan. Los tickets pueden adquirirse en boletería o a través de tuentrada.com.