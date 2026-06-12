Investigan la muerte de un reconocido comerciante en Caucete

Al llegar al domicilio e ingresar al inmueble, un familiar encontró al comerciante inconsciente, por lo que de inmediato se comunicó con el sistema de emergencias y solicitó asistencia médica urgente.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio 107, cuyo personal constató el fallecimiento de Fernando Oviedo en el lugar.

De acuerdo con los primeros datos aportados por allegados, el comerciante padecía problemas de salud vinculados a diabetes e hipertensión, aunque las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Tras tomar conocimiento del caso, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y se dio participación a la Justicia. Debido a que no fue posible establecer contacto con el médico de cabecera de la víctima, se dispuso la intervención de personal de Criminalística para realizar las pericias de rigor.

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad caucetera, donde Fernando Oviedo era una persona muy conocida por su actividad comercial y por el vínculo construido durante años con clientes y vecinos.