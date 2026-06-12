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No respetó las salidas transitorias, le siguieron los pasos y terminó recapturado

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Norte en inmediaciones del barrio René Favaloro. El hombre tenía pedido de captura por incumplir el régimen de salidas transitorias.

Un operativo realizado por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, permitió la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia sanjuanina desde fines de abril.

El procedimiento se concretó durante las primeras horas de este viernes en inmediaciones del barrio René Favaloro, en el departamento Chimbas, donde los investigadores lograron interceptar al sospechoso tras varias tareas de seguimiento y vigilancia.

El detenido fue identificado como Vargas, sobre quien pesaba una orden de captura vigente desde el 27 de abril de 2026, luego de que incumpliera el régimen de salidas transitorias que le había sido otorgado mientras cumplía una condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

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Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba detenido por distintos delitos contra la propiedad y las personas. A partir de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron reconstruir sus movimientos y determinar que frecuentaba distintos sectores de la zona norte del Gran San Juan.

Con esa información, se montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo en la vía pública sin que se registraran incidentes.

Tras su aprehensión, y por disposición de la autoridad judicial interviniente, Vargas fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó alojado en la División Delitos D-5 mientras se completan las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, será reintegrado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá continuar cumpliendo la condena que tenía pendiente.

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