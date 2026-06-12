No respetó las salidas transitorias, le siguieron los pasos y terminó recapturado

image

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba detenido por distintos delitos contra la propiedad y las personas. A partir de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron reconstruir sus movimientos y determinar que frecuentaba distintos sectores de la zona norte del Gran San Juan.

Con esa información, se montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo en la vía pública sin que se registraran incidentes.

Tras su aprehensión, y por disposición de la autoridad judicial interviniente, Vargas fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó alojado en la División Delitos D-5 mientras se completan las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, será reintegrado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá continuar cumpliendo la condena que tenía pendiente.