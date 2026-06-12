Un operativo realizado por efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, permitió la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia sanjuanina desde fines de abril.
No respetó las salidas transitorias, le siguieron los pasos y terminó recapturado
El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Norte en inmediaciones del barrio René Favaloro. El hombre tenía pedido de captura por incumplir el régimen de salidas transitorias.