Polémica con Shakira tras la apertura del Mundial 2026: aseguran que cantó una doble

La teoría que se volvió tendencia

Capturas de pantalla, videos y publicaciones en X y TikTok alimentaron durante horas una teoría que rápidamente se volvió viral.

Algunos usuarios señalaron diferencias en sus rasgos faciales, mientras que otros cuestionaron que el baile no mostrara los clásicos movimientos de cadera que hicieron famosa a la cantante en todo el mundo. "La cara miente, pero la cadera no", fue una de las frases más repetidas en redes durante la transmisión.

La polémica incluso llegó a programas de espectáculos, donde panelistas debatieron sobre las imágenes y analizaron si los cambios podían deberse a la iluminación, el maquillaje, los filtros digitales o simplemente al paso del tiempo.

image

Lejos de responder directamente a los rumores, Shakira eligió enfocarse en el espectáculo y compartió imágenes del detrás de escena de la ceremonia a través de sus redes sociales. En las fotografías se la pudo ver junto a artistas como J Balvin, Burna Boy, Tyla y Danny Ocean, además de publicar un mensaje vinculado al Mundial y a la importancia de la educación infantil.

image

"Que este Mundial transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos", expresó la artista. También aprovechó para felicitar a México por su triunfo en el partido inaugural y agradecer el cariño del público local.

Una figura inseparable de los Mundiales

Más allá de la polémica, la presentación marcó la cuarta participación de Shakira en ceremonias vinculadas a la Copa del Mundo.

Embed - ¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026? Una teoría viral en TikTok, X e Instagram desató miles de comentarios sobre la presentación de la cantante en el Estadio Azteca. Esto es lo que realmente pasó y por qué las redes están hablando de Shakira hoy. RRSS / GETTY #shakira #mundial2026 #inauguracionmundial #estadiosazteca #viral | Revista Fama

La colombiana dejó una huella imborrable en los torneos con canciones como "Waka Waka", considerada una de las más exitosas en la historia de los Mundiales, además de sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

image

Esta vez, la atención terminó desviándose del escenario hacia las redes sociales, donde durante varias horas la pregunta fue una sola: ¿era realmente Shakira quien estaba cantando en la apertura del Mundial?

Las imágenes difundidas posteriormente por la propia artista y los análisis de especialistas apuntaron a que sí se trataba de la cantante colombiana, aunque eso no impidió que la teoría se convirtiera en uno de los temas más comentados del inicio de la Copa del Mundo.