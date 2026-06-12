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Polémica con Shakira tras la apertura del Mundial 2026: aseguran que cantó una doble

La cantante colombiana fue una de las grandes figuras de la apertura del Mundial 2026, pero una ola de comentarios en redes sociales instaló una insólita teoría: que quien actuó en el escenario no era ella.

La inauguración del Mundial 2026 tuvo música, estrellas internacionales y una de las artistas más vinculadas a la historia reciente de las Copas del Mundo. Sin embargo, el nombre de Shakira terminó ocupando el centro de la conversación por un motivo inesperado: una teoría viral que puso en duda su presencia en el escenario.

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La cantante colombiana interpretó "Dai Dai", el himno oficial del torneo, junto al artista nigeriano Burna Boy durante el espectáculo realizado en el Estadio Azteca de México. Pero mientras el show avanzaba, en redes sociales comenzaron a multiplicarse comentarios de usuarios que aseguraban que la artista lucía diferente.

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Las especulaciones apuntaban principalmente a su apariencia física, el uso permanente de gafas oscuras y algunos movimientos sobre el escenario que, según los usuarios, no coincidían con la imagen habitual de la barranquillera.

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La teoría que se volvió tendencia

Capturas de pantalla, videos y publicaciones en X y TikTok alimentaron durante horas una teoría que rápidamente se volvió viral.

Algunos usuarios señalaron diferencias en sus rasgos faciales, mientras que otros cuestionaron que el baile no mostrara los clásicos movimientos de cadera que hicieron famosa a la cantante en todo el mundo. "La cara miente, pero la cadera no", fue una de las frases más repetidas en redes durante la transmisión.

La polémica incluso llegó a programas de espectáculos, donde panelistas debatieron sobre las imágenes y analizaron si los cambios podían deberse a la iluminación, el maquillaje, los filtros digitales o simplemente al paso del tiempo.

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Lejos de responder directamente a los rumores, Shakira eligió enfocarse en el espectáculo y compartió imágenes del detrás de escena de la ceremonia a través de sus redes sociales. En las fotografías se la pudo ver junto a artistas como J Balvin, Burna Boy, Tyla y Danny Ocean, además de publicar un mensaje vinculado al Mundial y a la importancia de la educación infantil.

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"Que este Mundial transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos", expresó la artista. También aprovechó para felicitar a México por su triunfo en el partido inaugural y agradecer el cariño del público local.

Una figura inseparable de los Mundiales

Más allá de la polémica, la presentación marcó la cuarta participación de Shakira en ceremonias vinculadas a la Copa del Mundo.

Embed - ¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial 2026? Una teoría viral en TikTok, X e Instagram desató miles de comentarios sobre la presentación de la cantante en el Estadio Azteca. Esto es lo que realmente pasó y por qué las redes están hablando de Shakira hoy. RRSS / GETTY #shakira #mundial2026 #inauguracionmundial #estadiosazteca #viral | Revista Fama

La colombiana dejó una huella imborrable en los torneos con canciones como "Waka Waka", considerada una de las más exitosas en la historia de los Mundiales, además de sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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Esta vez, la atención terminó desviándose del escenario hacia las redes sociales, donde durante varias horas la pregunta fue una sola: ¿era realmente Shakira quien estaba cantando en la apertura del Mundial?

Las imágenes difundidas posteriormente por la propia artista y los análisis de especialistas apuntaron a que sí se trataba de la cantante colombiana, aunque eso no impidió que la teoría se convirtiera en uno de los temas más comentados del inicio de la Copa del Mundo.

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