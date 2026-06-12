Comenzaron los trabajos de pavimentación sobre calle Caseros

La obra contempla la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada y forma parte del Plan de Pavimentos Urbanos, correspondiente al Grupo 5, integrado por Capital, Chimbas y Rivadavia. Los trabajos se ejecutarán de manera progresiva para reducir el impacto sobre la circulación vehicular, peatonal y la actividad comercial de la zona.

Debido a que gran parte de las calles incluidas poseen calzadas de hormigón, fue necesario reformular parte del proyecto original para incorporar tareas de demolición y reconstrucción de losas. Esta adecuación permitió avanzar con una intervención acorde a las características viales del centro capitalino.