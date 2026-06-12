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Comenzaron los trabajos de pavimentación sobre calle Caseros

La intervención forma parte del Plan de Pavimentos Urbanos y prevé la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada en una de las zonas más transitadas de la provincia.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, puso en marcha esta semana el Plan de Pavimentos Urbanos en el microcentro de Capital. Los primeros trabajos se desarrollan sobre calle Caseros, entre avenida Libertador General San Martín y Rivadavia. En Capital, este plan ya se aplicó en avenida España, entre Maipú y Avenida Ignacio de la Roza.

La obra contempla la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada y forma parte del Plan de Pavimentos Urbanos, correspondiente al Grupo 5, integrado por Capital, Chimbas y Rivadavia. Los trabajos se ejecutarán de manera progresiva para reducir el impacto sobre la circulación vehicular, peatonal y la actividad comercial de la zona.

Debido a que gran parte de las calles incluidas poseen calzadas de hormigón, fue necesario reformular parte del proyecto original para incorporar tareas de demolición y reconstrucción de losas. Esta adecuación permitió avanzar con una intervención acorde a las características viales del centro capitalino.

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Además de calle Caseros, el plan incluye trabajos sobre Aberastain, Jujuy, Rioja, Tucumán, Rivadavia, Mitre, Santa Fe, Alem, Sarmiento, Entre Ríos, Mendoza, General Acha y Laprida. Se trata de arterias fundamentales para la conectividad urbana y el acceso a escuelas, comercios, el Centro Cívico, el hospital Rawson y otros servicios que reciben diariamente a sanjuaninos de toda la provincia.

Con esta intervención, el Gobierno de San Juan continúa ampliando el alcance del Plan de Pavimentos Urbanos, que ya llegó a 18 de los 19 departamentos, con obras que mejoran la circulación, fortalecen la conectividad y generan mejores condiciones para la vida cotidiana de las familias sanjuaninas

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