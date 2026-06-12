El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, puso en marcha esta semana el Plan de Pavimentos Urbanos en el microcentro de Capital. Los primeros trabajos se desarrollan sobre calle Caseros, entre avenida Libertador General San Martín y Rivadavia. En Capital, este plan ya se aplicó en avenida España, entre Maipú y Avenida Ignacio de la Roza.
Comenzaron los trabajos de pavimentación sobre calle Caseros
La intervención forma parte del Plan de Pavimentos Urbanos y prevé la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada en una de las zonas más transitadas de la provincia.