Hualilán impulsa el fortalecimiento de instituciones clave en Ullum

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El compromiso de la compañía con el desarrollo local también se manifestó en el ámbito educativo y social. En la misma línea de acción, el apoyo se extendió a la Biblioteca Popular Luis Solera, un espacio considerado esencial para el encuentro de los vecinos. Allí, Hualilán realizó aportes específicos para mejoras de infraestructura y equipamiento sanitario, consolidando las instalaciones para que sigan funcionando como un centro de educación y cultura en condiciones óptimas.

La directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining, Sonia Delgado, comentó al respecto: “Los contratistas de Hualilán cumplen un rol clave en la generación de impactos sociales en el territorio, ya que sus acciones están alineadas con las necesidades identificadas en nuestro relevamiento.

Desde Hualilán promovemos un compromiso activo de nuestros proveedores con el desarrollo económico y social de Ullum, mediante la incorporación de criterios de empleo local e inversión privada en su gestión operativa. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios y la Biblioteca Popular”.