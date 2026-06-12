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Hualilán impulsa el fortalecimiento de instituciones clave en Ullum

Estas acciones de Hualilán y sus contratistas buscan generar un impacto positivo y sostenible que trascienda la operatividad minera para construir comunidad.

Con el objetivo de potenciar el rol de las organizaciones que brindan contención y servicios esenciales, Hualilán llevó adelante una nueva jornada de fortalecimiento institucional en el departamento de Ullum, en el marco de su Plan de Relacionamiento con Contratistas.

Estas acciones buscan generar un impacto positivo y sostenible que trascienda la operatividad minera para construir comunidad.

En la sede de Bomberos Voluntarios de Ullum se realizó la entrega de materiales destinados a la mejora de su infraestructura edilicia, tarea coordinada con el equipo de Mapal Sigma. De manera complementaria, y para asegurar una respuesta integral, junto con la empresa Académica se proveyó equipamiento fundamental para la atención de primeros auxilios. Estas contribuciones permiten fortalecer de manera directa la capacidad operativa de la institución, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para intervenir ante situaciones de riesgo o emergencia en la zona.

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El compromiso de la compañía con el desarrollo local también se manifestó en el ámbito educativo y social. En la misma línea de acción, el apoyo se extendió a la Biblioteca Popular Luis Solera, un espacio considerado esencial para el encuentro de los vecinos. Allí, Hualilán realizó aportes específicos para mejoras de infraestructura y equipamiento sanitario, consolidando las instalaciones para que sigan funcionando como un centro de educación y cultura en condiciones óptimas.

La directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining, Sonia Delgado, comentó al respecto: “Los contratistas de Hualilán cumplen un rol clave en la generación de impactos sociales en el territorio, ya que sus acciones están alineadas con las necesidades identificadas en nuestro relevamiento.

Desde Hualilán promovemos un compromiso activo de nuestros proveedores con el desarrollo económico y social de Ullum, mediante la incorporación de criterios de empleo local e inversión privada en su gestión operativa. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios y la Biblioteca Popular”.

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