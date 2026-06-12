Desde el predio de la Selección: el Dibu da pasos firmes y se acerca al estreno

La presencia anticipada del arquero no pasó inadvertida. Según pudo observar el periodista de este medio, presente, Martínez comenzó su rutina antes que el resto de sus compañeros, una metodología que ya había utilizado durante la jornada anterior.

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"Ahora tiene horas extras. Comienza más temprano, un trabajo más efectivo para él. Y luego, cuando ingresan los compañeros, termina la práctica y se retira rumbo al vestuario", explicó el periodista. La imagen representa un avance importante respecto de los días anteriores, cuando el arquero trabajaba con limitaciones físicas y entrenaba utilizando una sola mano.

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Mientras la situación del Dibu parece encaminarse favorablemente, Lionel Scaloni sigue analizando alternativas para cubrir una baja sensible en defensa. Nicolás Tagliafico está prácticamente descartado para el debut, por lo que el entrenador deberá definir quién ocupará el lateral izquierdo frente a Argelia.

Entre las opciones aparecen Facundo Medina, Nicolás González e incluso Lisandro Martínez, quien supo desempeñarse en esa posición durante sus primeros años como profesional.

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"Tiene algunas alternativas, diferentes opciones. Puede ser Medina, puede ser Nico González y también aparece la oportunidad para Lisandro Martínez, que en algún momento ha jugado en ese sector", detalló Fernández.

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Más allá de las especulaciones que surgieron durante los últimos días, desde el entorno de la Selección transmiten tranquilidad respecto de la situación del arquero. De hecho, el propio enviado especial dejó una definición contundente luego de seguir de cerca los entrenamientos.

"Yo creo que va a ser una fija. Dibu Martínez entre los once. Anótenlo para que esté de entrada en el partido contra Argelia el próximo martes", afirmó. La presencia del arquero sería una noticia clave para una Selección Argentina que comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la intención de arrancar el Mundial con el pie derecho.

Un momento de color en plena cobertura

La jornada también dejó una situación distendida en medio del trabajo periodístico. Mientras realizaba la cobertura desde el predio argentino, Mario Fernández se cruzó con Grego Rossello, streamer y conductor de Telefe que también sigue de cerca la actividad de la Selección.

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El encuentro se produjo durante una salida en vivo para Canal 8 y derivó en un intercambio marcado por las risas y la buena onda, aportando un momento de color a la cobertura especial que el equipo sanjuanino realiza desde Estados Unidos.

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Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y realiza una cobertura especial de la Copa del Mundo 2026. Además, transmite todos los partidos de la Selección Argentina a través de su pantalla.