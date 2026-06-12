Triple crimen de Florencio Varela: procesaron con prisión preventiva a "Pequeño J"

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Según el magistrado, Valverde Victoriano tuvo "conocimiento del plan común" y "aceptó la posibilidad -cuando no la finalidad directa- de causar muerte a las víctimas", al tiempo que "su intervención no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes, actuando bajo un esquema de división de tareas que no excluye, sino que refuerza, la responsabilidad penal".

Conforme a la acusación, el extranjero habría integrado una "estructura delictiva más amplia", donde los asesinatos de las jóvenes "estarían relacionados con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal".

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"Pequeño J" estuvo prófugo hasta ser arrestado en su país natal, luego permaneció detenido con prisión preventiva durante nueve meses y finalmente lo extraditaron a la Argentina el pasado 4 de mayo.

El peruano se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde el 25 de mayo prestó declaración indagatoria de manera virtual.