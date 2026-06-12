Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", fue procesado con prisión preventiva como coautor del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela contra Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).
Triple crimen de Florencio Varela: procesaron con prisión preventiva a "Pequeño J"
El defensor particular de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", consideró este viernes que el procesamiento con prisión preventiva de su cliente en el caso que investiga el triple crimen con sello narco de Florencio Varela se trata de "una sentencia arbitraria" y apelará el fallo.