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Triple crimen de Florencio Varela: procesaron con prisión preventiva a "Pequeño J"

El defensor particular de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", consideró este viernes que el procesamiento con prisión preventiva de su cliente en el caso que investiga el triple crimen con sello narco de Florencio Varela se trata de "una sentencia arbitraria" y apelará el fallo.

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", fue procesado con prisión preventiva como coautor del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela contra Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Fuentes cercanas a la defensa del peruano informaron que apelarán la medida dictada por el juez federal N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien consideró que el implicado es responsable del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

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"El nombrado ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas", señala la resolución.

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Según el magistrado, Valverde Victoriano tuvo "conocimiento del plan común" y "aceptó la posibilidad -cuando no la finalidad directa- de causar muerte a las víctimas", al tiempo que "su intervención no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes, actuando bajo un esquema de división de tareas que no excluye, sino que refuerza, la responsabilidad penal".

Conforme a la acusación, el extranjero habría integrado una "estructura delictiva más amplia", donde los asesinatos de las jóvenes "estarían relacionados con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal".

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"Pequeño J" estuvo prófugo hasta ser arrestado en su país natal, luego permaneció detenido con prisión preventiva durante nueve meses y finalmente lo extraditaron a la Argentina el pasado 4 de mayo.

El peruano se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz, donde el 25 de mayo prestó declaración indagatoria de manera virtual.

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