Un helicóptero equipado como terapia intensiva reforzará emergencias en la cordillera

La importancia del nuevo sistema radica en la posibilidad de reducir significativamente los tiempos de asistencia y traslado de personas que sufran accidentes o emergencias médicas en áreas cordilleranas, donde muchas veces las distancias y las condiciones geográficas dificultan una rápida intervención.

En una provincia donde gran parte de la actividad minera y productiva se desarrolla en la montaña, contar con un sistema de evacuación aérea especializado representa un respaldo adicional para trabajadores, empresas y equipos de rescate.

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El servicio fue desarrollado por SUMAR Salud, una empresa integrada por capitales sanjuaninos a través de Medicar, SIEM SRL y Sanatorio San Juan, en conjunto con la firma mendocina Helicopters, especializada en rescates de alta montaña y con experiencia en operaciones en el Cerro Aconcagua.

Para el operativo se incorporó un helicóptero Airbus H125, una aeronave diseñada para trabajar en condiciones extremas y capaz de operar a alturas cercanas a los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Además, la unidad funciona como una Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), equipada con respirador, monitor multiparamétrico, desfibrilador, sistemas de soporte vital y personal médico especializado para atender situaciones críticas durante el traslado.

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Desde el Gobierno provincial remarcaron que la incorporación de este servicio fortalece las condiciones de seguridad en zonas cordilleranas y mejora la capacidad de respuesta frente a accidentes o contingencias sanitarias.

En ese sentido, Orrego sostuvo que el desarrollo de infraestructura y servicios especializados es fundamental para acompañar el crecimiento de la provincia. "Más seguridad para los trabajadores, más respaldo para la actividad minera y más infraestructura y servicios a la altura de sus desafíos", señaló.

La llegada del primer servicio privado de aeroevacuación sanitaria de alta montaña marca un hito para San Juan. Además de fortalecer la atención de emergencias, aporta una herramienta clave para una provincia que proyecta un fuerte crecimiento de las actividades vinculadas a la cordillera y que requiere cada vez mayor capacidad logística y operativa para actuar en entornos extremos.