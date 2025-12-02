"
Gresca en una casona usurpada: tres detenidos y arma secuestrada

Una gresca entre unas 20 personas en una casona usurpada en plena Avenida Rawson, terminó con tres detenidos y el secuestro de un arma de fuego. Intervino Flagrancia y el resto fue contravencionado.

Una violenta gresca ocurrida este martes al mediodía en una casona usurpada sobre avenida Rawson, antes de General Paz, terminó con tres detenidos, cerca de una veintena de personas identificadas y el secuestro de un arma de fuego. El comisario David Lillo, jefe de la Comisaría 3°, confirmó la intervención en diálogo con Canal 8.

El hecho se desencadenó alrededor de las 12. “Se toma conocimiento a través del sistema 911 sobre una gresca que se estaba produciendo en calle Rawson antes de General Paz. Allí existe una vivienda que está abandonada, pero la habitan distintas personas”, explicó el jefe policial.

Cuando arribó el primer móvil, la situación ya estaba contenida. “Se había logrado calmar la situación y luego, con la intervención del fiscal, se dio intervención al fuero de flagrancia”, detalló Lillo.

Las primeras versiones daban cuenta de alrededor de 20 involucrados. “Primeramente, se hablaba de un número de alrededor de 20 personas, con un grupo que había llegado desde el exterior a producir esta gresca”, señaló.

Ese grupo habría ingresado al caserón con la intención de agredir a uno de los ocupantes, según indicaron fuentes policiales en el lugar, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado.

Finalmente, tres de los participantes quedaron detenidos y vinculados a Flagrancia, mientras que el resto recibió contravenciones. “Se han trasladado tres personas vinculadas al fuero de flagrancia y las demás fueron contravencionadas”, indicó Lillo. La diferencia radicó en que algunos fueron señalados como los agresores directos. “El fiscal dispuso que esa fuera la medida tomada”, añadió.

En la vivienda se secuestró además un arma de fuego y un arma casera. “Se ha secuestrado un arma de fuego y una arma casera, de tipo lanza, un palo con un cuchillo en la punta”, detalló el comisario. No obstante, todavía no se determinó si fueron utilizadas durante la pelea. “Eso está en plena investigación. El fuero de flagrancia va a determinar qué participación tuvo cada uno de esos elementos”, aclaró.

Los detenidos permanecen alojados en la Seccional 3°. “Están alojadas acá en la comisaría todavía”, confirmó Lillo.

