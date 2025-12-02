Gresca en una casona usurpada: tres detenidos y arma secuestrada

image

Las primeras versiones daban cuenta de alrededor de 20 involucrados. “Primeramente, se hablaba de un número de alrededor de 20 personas, con un grupo que había llegado desde el exterior a producir esta gresca”, señaló.

Ese grupo habría ingresado al caserón con la intención de agredir a uno de los ocupantes, según indicaron fuentes policiales en el lugar, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado.

Finalmente, tres de los participantes quedaron detenidos y vinculados a Flagrancia, mientras que el resto recibió contravenciones. “Se han trasladado tres personas vinculadas al fuero de flagrancia y las demás fueron contravencionadas”, indicó Lillo. La diferencia radicó en que algunos fueron señalados como los agresores directos. “El fiscal dispuso que esa fuera la medida tomada”, añadió.

En la vivienda se secuestró además un arma de fuego y un arma casera. “Se ha secuestrado un arma de fuego y una arma casera, de tipo lanza, un palo con un cuchillo en la punta”, detalló el comisario. No obstante, todavía no se determinó si fueron utilizadas durante la pelea. “Eso está en plena investigación. El fuero de flagrancia va a determinar qué participación tuvo cada uno de esos elementos”, aclaró.

Los detenidos permanecen alojados en la Seccional 3°. “Están alojadas acá en la comisaría todavía”, confirmó Lillo.