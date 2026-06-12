Qué abre, qué cierra y cómo funcionará el transporte en el fin de semana largo

Por su parte, los shoppings, supermercados y locales gastronómicos funcionarán normalmente.

El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias similares a las de domingos y feriados, por lo que se recomienda a los usuarios prever posibles demoras y consultar horarios antes de viajar.

Cómo funcionarán los servicios municipales en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que la recolección de residuos se prestará con normalidad tanto el sábado 13 como el lunes 15 de junio. En tanto, el Cementerio Municipal permanecerá abierto de 8 a 19 horas durante ambas jornadas y los servicios fúnebres se desarrollarán sin modificaciones.

La Feria y Mercado de Abasto abrirá normalmente el sábado 13, pero permanecerá cerrada el lunes 15.

El sistema de estacionamiento controlado ECO SEM no funcionará durante ninguno de los dos feriados. Por otro lado, los Monitores Urbanos trabajarán con guardias mínimas el sábado y no prestarán servicio el lunes.

La Playa de Remoción mantendrá guardias mínimas durante ambas jornadas. Respecto al Servicio de Emergencia Municipal (SEM), funcionará normalmente el sábado 13, mientras que el lunes 15 no tendrá actividad.

Recomendación para los vecinos

Desde el municipio recomendaron tener en cuenta este cronograma para evitar inconvenientes durante el fin de semana largo y recordaron que los servicios esenciales mantendrán esquemas especiales para garantizar la atención de los vecinos.