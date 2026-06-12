Pakistán confirmó un acuerdo entre EEUU e Irán "La paz nunca ha estado tan cerca como ahora"

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PAKISTANEl mensaje se da a horas de que el líder republicano cancelara un bombardeo masivo que estaba programado para caer sobre Irán en la noche del jueves, por considerar que "las conversaciones y los puntos finales" del acuerdo habían sido aprobados.

"Con base en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados para esta noche", afirmó.

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Trump enumeró a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto como los países involucrados en las aprobaciones. Pero no mencionó a Irán en la lista.

"El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta transacción quede finalizada", afirmó. "El momento y el lugar de la firma serán anunciados en breve", concluyó.