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Pakistán confirmó un acuerdo entre EEUU e Irán "La paz nunca ha estado tan cerca como ahora"

El primer ministro, Shehbaz Sharif, mediador en el conflicto, manifestó que hubo consenso en la escritura del "texto final". El jueves, Trump canceló los ataques programados para esa noche.

Luego de que Donald Trump cancelara los ataques a Irán programados para la noche del jueves, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que se alcanzó un acuerdo para el cese de las hostilidades. "La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", manifestó.

"Dejando a un lado el ruido mediático, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final consensuado para el acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", indicó vía X.

A su vez, señaló que en medio de los "intensos esfuerzos de mediación" que realiza su gobierno, hubo una "incesante campaña de desinformación" por parte de "quienes pretenden sabotear el acuerdo de paz".

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PAKISTANEl mensaje se da a horas de que el líder republicano cancelara un bombardeo masivo que estaba programado para caer sobre Irán en la noche del jueves, por considerar que "las conversaciones y los puntos finales" del acuerdo habían sido aprobados.

"Con base en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados para esta noche", afirmó.

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Trump enumeró a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto como los países involucrados en las aprobaciones. Pero no mencionó a Irán en la lista.

"El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta transacción quede finalizada", afirmó. "El momento y el lugar de la firma serán anunciados en breve", concluyó.

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