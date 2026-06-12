Luego de que Donald Trump cancelara los ataques a Irán programados para la noche del jueves, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que se alcanzó un acuerdo para el cese de las hostilidades. "La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", manifestó.
Pakistán confirmó un acuerdo entre EEUU e Irán "La paz nunca ha estado tan cerca como ahora"
El primer ministro, Shehbaz Sharif, mediador en el conflicto, manifestó que hubo consenso en la escritura del "texto final". El jueves, Trump canceló los ataques programados para esa noche.