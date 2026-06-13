Hizo valer la localía: EEUU aplastó a Paraguay en duelo de técnicos argentinos

El golpe inicial llegó muy temprano. A los siete minutos, una gran acción de Christian Pulisic por la izquierda terminó en un centro atrás que encontró a McKennie. En el intento por despejar, Damián Bobadilla terminó desviando la pelota hacia su propio arco para el 1-0.

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Lejos de conformarse, Estados Unidos siguió atacando con intensidad. Pulisic desbordó una y otra vez por su sector y Paraguay comenzó a sufrir cada avance.A los 30 minutos apareció Folarin Balogun, que definió con categoría tras otra jugada construida por la banda izquierda para establecer el 2-0.

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El cierre del primer tiempo terminó de reflejar la diferencia entre ambos equipos. En tiempo de descuento, Balogun volvió a hacerse presente con una definición espectacular al ángulo para firmar el 3-0 y desatar la euforia de los hinchas estadounidenses.

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En el complemento, el equipo de Pochettino bajó un poco la intensidad y administró energías. Paraguay aprovechó ese momento para descontar gracias a una buena combinación entre Miguel Almirón y Julio Enciso que terminó con la definición de Mauricio Magalhaes para el 3-1.

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Sin embargo, la reacción paraguaya nunca llegó a transformarse en amenaza real. El equipo de Gustavo Alfaro mostró destellos individuales, pero careció de funcionamiento colectivo para discutir el resultado.

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Cuando el partido se moría y la Albirroja intentaba cerrar el marcador con una diferencia menor, apareció otro golpe estadounidense. Giovanni Reyna sacó un exquisito remate de tres dedos para sellar el 4-1 definitivo y ponerle el broche de oro a una actuación convincente.

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Estados Unidos dejó una imagen sólida, intensa y efectiva en su estreno mundialista. Paraguay,en cambio, deberá corregir rápidamente los problemas defensivos y encontrar mayor funcionamiento colectivo si pretende seguir con aspiraciones en una zona que comenzó cuesta arriba.

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