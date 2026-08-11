Tragedia aérea: Delgado habló sobre el avance de la investigación

Respecto a la caja negra del helicóptero, afirmó que “está en análisis”. En este sentido, remarcó que “los helicópteros no están en obligación de tener caja negra de acuerdo a su capacidad, pero sí tenía un dispositivo, no tengo certeza qué tecnología utilizaba la caja negra o si era otro dispositivo como una especie de grabadora de voz”.

Se espera que de la caja negra se pueda extraer el registro de datos técnicos del vuelo y sonidos de la cabina, para poder establecer qué sucedió momentos antes, durante y luego del accidente.

Otra de las pericias que será clave en la investigación es el resultado de los análisis toxicológicos que le hicieron al cuerpo del piloto de la aeronave.