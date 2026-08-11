Este miércoles se cumplen dos semanas de la peor tragedia aérea de San Juan, tras la caída del helicóptero en Ischigualasto el miércoles 29 de julio pasado, que dejó como saldo la muerte de todos sus ocupantes: los sanjuaninos Rubén Castro (jefe de Bomberos); Jorge Carbajal (subjefe de Bomberos); Carlos Heredia (director de Protección Civil); Germán Videla (subjefe de la Policía); dos brigadistas y el piloto. En este marco, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, habló sobre los avances de la causa.
Tragedia aérea: Delgado habló sobre el avance de la investigación
A dos semanas de la peor tragedia aérea de San Juan, la Justicia Federal avanza en la investigación de las causas de la caída del helicóptero en Ischigualasto.