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Tragedia aérea: Delgado habló sobre el avance de la investigación

A dos semanas de la peor tragedia aérea de San Juan, la Justicia Federal avanza en la investigación de las causas de la caída del helicóptero en Ischigualasto.

Este miércoles se cumplen dos semanas de la peor tragedia aérea de San Juan, tras la caída del helicóptero en Ischigualasto el miércoles 29 de julio pasado, que dejó como saldo la muerte de todos sus ocupantes: los sanjuaninos Rubén Castro (jefe de Bomberos); Jorge Carbajal (subjefe de Bomberos); Carlos Heredia (director de Protección Civil); Germán Videla (subjefe de la Policía); dos brigadistas y el piloto. En este marco, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, habló sobre los avances de la causa.

La investigación que busca establecer las causas de la caída de la aeronave la lleva la Justicia Federal, bajo la intervención del fiscal federal Francisco Maldonado, y la Junta Nacional de Transporte. “En un tiempo prudencial habrá resultados y la Justicia federal lo va a comunicar”, dijo el jefe de la cartera de Seguridad.

“La única certeza que tenemos es que el helicóptero salió y, dado el profesionalismo del piloto y de los ocupantes, es porque estaban dadas las condiciones para que saliera. Qué pasó después, es lo que se está investigando y es lo que la Justicia Federal nos va a decir”, expresó Delgado.

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Respecto a la caja negra del helicóptero, afirmó que “está en análisis”. En este sentido, remarcó que “los helicópteros no están en obligación de tener caja negra de acuerdo a su capacidad, pero sí tenía un dispositivo, no tengo certeza qué tecnología utilizaba la caja negra o si era otro dispositivo como una especie de grabadora de voz”.

Se espera que de la caja negra se pueda extraer el registro de datos técnicos del vuelo y sonidos de la cabina, para poder establecer qué sucedió momentos antes, durante y luego del accidente.

Otra de las pericias que será clave en la investigación es el resultado de los análisis toxicológicos que le hicieron al cuerpo del piloto de la aeronave.

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