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Misa por las víctimas de la tragedia en Valle Fértil: "Hoy nos une el sufrimiento y el desconcierto"

El una emotiva ceremonia, se recordó a los sanjuaninos fallecidos en la tragedia ocurrida el pasado miércoles. Estuvieron presentes el gobernador Marcelo Orrego y familiares de las víctimas.

Con profundo dolor y en un clima de recogimiento, este lunes se realizó una misa en la Iglesia Catedral para homenajear a las siete personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado miércoles en Valle Fértil al caer el helicóptero en el que se trasladaban.

La celebración religiosa fue presidida por monseñor Jorge Lozano y reunió a familiares, compañeros de trabajo, autoridades provinciales y vecinos que se acercaron para acompañar a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles tras la pérdida de los servidores públicos.

Durante la ceremonia se recordó a Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; al comisario general Germán (Marcelo) Videla, subjefe de la Policía de San Juan; al comisario general Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía; al comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; al piloto Matías Valenzuela y a los brigadistas André Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes fallecieron cuando realizaban una capacitación en manejo del fuego en incendios forestales.

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Entre los presentes que estuvieron este lunes, se encontraba el el gobernador Marcelo Orrego; el vicegobernador Fabián Martín; ministros del gabinete provincial; autoridades de la Policía de San Juan; representantes de distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, además de familiares y amigos de las víctimas.

"Hoy nos une el sufrimiento y el desconcierto"

En su homilía, monseñor Jorge Lozano expresó que la provincia atraviesa días de profundo dolor y llamó a mantener viva la memoria de quienes entregaron su vida al servicio de los demás.

"Hoy nos une el sufrimiento y el desconcierto. Estamos en la Iglesia Catedral con un sentimiento profundo de dolor y respeto para rendir homenaje a valientes servidores públicos de nuestra amada provincia", expresó al comenzar su mensaje.

El arzobispo destacó que quienes perdieron la vida respondieron a una vocación de servicio que los llevó a asumir riesgos para proteger a la comunidad.

"Ellos eran policías, bomberos e integrantes de Defensa Civil: hombres que escucharon en lo más profundo de su ser una vocación, la llamada irrenunciable al servicio. No eligieron caminos fáciles. Cada jornada pusieron su vida al servicio del prójimo, asumieron riesgos, protegieron a los indefensos y respondieron con entrega total cuando la sociedad los necesitó", afirmó.

También reconoció el profundo vacío que deja la tragedia en las familias, compañeros y en toda la sociedad sanjuanina.

"La partida de estos servidores deja un vacío imposible de llenar. El silencio se hace más hondo cuando pensamos en sus familias, en sus hijos y en los compañeros que hoy sienten la ausencia en lo cotidiano. El dolor nos pesa y nos preguntamos por qué sucede lo incomprensible", sostuvo.

Sin embargo, invitó a transformar el dolor en gratitud y esperanza.

"Hay algo que la muerte no puede arrebatarnos, que es la memoria. Tampoco puede impedirnos la gratitud. Hoy la sociedad toda les dice gracias. Gracias por cada minuto entregado, por cada acto de valentía y por cada sacrificio silencioso", manifestó.

En el tramo final de la homilía, Lozano pidió fortaleza para las familias y señaló que el ejemplo de quienes fallecieron debe inspirar a toda la comunidad.

"Que este momento de dolor nos una como comunidad. Que la memoria de nuestros servidores públicos inspire a nuevas generaciones a servir con generosidad y compromiso. No estamos solos: el Señor camina con nosotros, sostiene nuestras lágrimas y siembra esperanza en medio de la tristeza", concluyó.

La ceremonia fue un espacio de oración, consuelo y acompañamiento para las familias de las víctimas y para toda la comunidad sanjuanina, que continúa conmocionada por una de las tragedias más dolorosas que golpeó a las fuerzas de seguridad y de emergencia de la provincia.

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