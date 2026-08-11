Encontraron otros 7.600 dólares del robo a Jugos Bonanno

En rueda de prensa el fiscal Leonardo Villalba, dio detalles del allanamiento. Comentó que el dinero fue encontrado en poder de una mujer quien quedó vinculada a la investigación. De acuerdo con los primeros elementos reunidos, la mujer no habría participado directamente del robo, aunque su relación con el dinero motivó que quedara incorporada a la causa.

Además de los dólares, durante los allanamientos los investigadores secuestraron el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a los autores del robo.

El automóvil se encuentra registrado a nombre de una de las personas que es buscada en el marco de la investigación.

Villaba confirmó que continuarán los allanamientos en las próximas horas, ya que los investigadores todavía buscan localizar a las personas vinculadas al hecho y determinar el destino del resto del dinero sustraído.