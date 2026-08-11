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Encontraron otros 7.600 dólares del robo a Jugos Bonanno

Además, incautaron el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a los autores del hecho. Dos personas quedaron vinculadas al caso. Siguen buscando a los acusados.

La investigación por el robo a Jugos Bonanno continúa y este miércoles se realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios de Chimbas.

Durante los procedimientos, los investigadores lograron localizar 7.600 dólares que estarían vinculados con el dinero sustraído en el hecho. El hallazgo del dinero se produjo ante distintas medidas que viene desarrollando la UFI Delitos contra la propiedad, para recuperar los elementos sustraídos y dar con los autores del robo.

Un detenido por el robo a la familia Bonanno y la joyería en Capital

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En rueda de prensa el fiscal Leonardo Villalba, dio detalles del allanamiento. Comentó que el dinero fue encontrado en poder de una mujer quien quedó vinculada a la investigación. De acuerdo con los primeros elementos reunidos, la mujer no habría participado directamente del robo, aunque su relación con el dinero motivó que quedara incorporada a la causa.

Además de los dólares, durante los allanamientos los investigadores secuestraron el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a los autores del robo.

El automóvil se encuentra registrado a nombre de una de las personas que es buscada en el marco de la investigación.

Villaba confirmó que continuarán los allanamientos en las próximas horas, ya que los investigadores todavía buscan localizar a las personas vinculadas al hecho y determinar el destino del resto del dinero sustraído.

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