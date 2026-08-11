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Paro universitario: qué pasará este miércoles en la UNSJ y quiénes adhieren

ADICUS y SiDUNSJ confirmaron un paro de 24 horas en la Universidad Nacional de San Juan. La medida afectará las clases de los docentes que adhieran.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tendrá este miércoles una jornada marcada por el conflicto universitario nacional. ADICUS y SiDUNSJ confirmaron su adhesión al paro de 24 horas convocado en todo el país, por lo que las actividades dependerán de la adhesión de cada docente.

La medida está prevista para este miércoles 12 de agosto y no contempla, hasta el momento, una movilización en San Juan. En las cátedras cuyos docentes se sumen a la protesta, las clases quedarán suspendidas.

Por eso, los estudiantes deberán consultar con cada cátedra para saber si las actividades previstas se mantienen o finalmente no se dictan. La protesta vuelve a poner sobre la mesa el conflicto entre los trabajadores universitarios y el Gobierno nacional. Los gremios cuestionan principalmente la situación salarial y el financiamiento de las universidades.

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Desde ADICUS y SiDUNSJ sostienen que el Ejecutivo nacional incumplió distintos compromisos y reclaman una recomposición salarial. Entre los puntos mencionados aparecen la Ley de Financiamiento Universitario, una medida cautelar dictada por la Justicia y el acuerdo alcanzado a comienzos de junio. “Las autoridades nacionales mantienen los salarios docentes por debajo de la inflación y se niegan de manera sistemática a otorgar una recomposición salarial urgente”, señalaron los gremios.

Qué dice el Gobierno

Desde Nación, en cambio, cuestionaron la medida y la calificaron como “política”. Además, señalaron que existe una nueva convocatoria a paritaria prevista para el 1 de septiembre.

Mientras continúa la disputa, en San Juan la consecuencia concreta será una jornada de paro docente en la UNSJ durante 24 horas. El alcance final de la medida se conocerá este miércoles, de acuerdo con el nivel de adhesión en cada facultad y cátedra.

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