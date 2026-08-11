La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) tendrá este miércoles una jornada marcada por el conflicto universitario nacional. ADICUS y SiDUNSJ confirmaron su adhesión al paro de 24 horas convocado en todo el país, por lo que las actividades dependerán de la adhesión de cada docente.
Paro universitario: qué pasará este miércoles en la UNSJ y quiénes adhieren
ADICUS y SiDUNSJ confirmaron un paro de 24 horas en la Universidad Nacional de San Juan. La medida afectará las clases de los docentes que adhieran.