"El mendocino" que marcó por un siglo la Pampa del Leoncito fue noticia nacional

Así titularon los medios nacionales:

Clarín: "Ingresó con una camioneta a una zona protegida de San Juan y dejó daños que durarían más de un siglo"

La Nación: "Entró con una camioneta a la Pampa del Leoncito y provocó un daño que podría tardar 100 años en recuperarse"

Los Andes (Mendoza): "Un mendocino dañó Pampa del Leoncito con su camioneta y la recuperación demandará hasta 100 años"

El Doce (Córdoba): "Metió su camioneta en un área protegida y causó daños que podrían tardar un siglo en recuperarse"

La postura del Municipio y el dilema para retirar la camioneta

El jefe comunal calificó lo sucedido como "penoso y preocupante" y confirmó que la Municipalidad impulsará medidas drásticas: "El propietario de la camioneta es un mendocino y espero que la multa sea ejemplificadora. Estamos evaluando un castigo mayor, queremos llevarlo a lo penal". Además, adelantó que articularán acciones con el diputado departamental para presentar un proyecto que incremente las sanciones vigentes.

Mientras tanto, el vehículo continúa bajo custodia de la Comisaría 33ª de Barreal. Los organismos de Patrimonio y la Justicia de Paz evalúan cómo extraer la movilidad sin generar nuevos daños, considerando la posibilidad de esperar hasta dos meses a que el suelo saturado de agua se seque por completo.