El Gobierno de San Juan expresó su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Se trata del helicóptero que, por causas que se investigan, cayó en Valle Fértil.
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Oficial: murieron los 7 ocupantes del helicóptero que cayó en Valle Fértil
El Gobierno informó que los 7 tripulantes del helicóptero que cayó en Valle Fértil fallecieron. Se trata de 4 altos mandos de la provincia, el piloto y dos brigadistas de AFE.