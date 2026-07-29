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Oficial: murieron los 7 ocupantes del helicóptero que cayó en Valle Fértil

El Gobierno informó que los 7 tripulantes del helicóptero que cayó en Valle Fértil fallecieron. Se trata de 4 altos mandos de la provincia, el piloto y dos brigadistas de AFE.

El Gobierno de San Juan expresó su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Se trata del helicóptero que, por causas que se investigan, cayó en Valle Fértil.

Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias.

Las personas fallecidas son:

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.Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos.

.Comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos.

.Carlos Heredia, director de Protección Civil.

.Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

.Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular.

.Andres Bosch, brigadista de AFE

.Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

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