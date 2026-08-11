Habló el mendociono que dañó con la camioneta la Pampa del Leoncito

“No es difícil no darse cuenta y además es conocedor de la zona, no es que no lo sea. Dijo que como que tuvo un imprevisto, como que el agua fue la imprevista por la hora. Él atravesó cerca de las veinte horas del sábado. Alegó esa circunstancia del anochecer y del agua”, dijo el magistrado.

Sobre el vehículo, cuya dueña es una mujer de la localidad mendocina de Guaymallén, el juez de Paz de Calingasta dio la orden para que no sea removido del área protegida porque podría causar un daño aún peor. “Respecto de la camioneta, yo dispuse que se quede en el mismo lugar en el que está porque es una planicie arcillosa, con la situación de que está llena de agua. Ahora con el tema de las nevadas y de las lluvias está llena de agua. Entonces, al ingresar la camioneta se ha enterrado alrededor de unos 25 centímetros y cualquier maniobra que hagan para poder tratar de extraerla genera un tipo de succión por parte de la superficie”, explicó. “Si la movés un poco, se entierra un poco más. Consultando entonces con Gendarmería Nacional y con la Comisaría 33°, ellos tienen mucha dificultad para poder acceder hasta donde está el lugar de la camioneta, porque es como un kilómetro y medio desde el acceso”, continuó.

“Cualquier herramienta que intenten realizar corre riesgo quedarse enterrada y generar otro daño aún más grave. Entonces, como medida se dispuso que la camioneta quede en el lugar en las condiciones en las que está, sin que nadie la pueda tocar con la custodia de estas fuerzas. Y se le dio intervención al organismo de aplicación, que en este caso es la Dirección de Patrimonio de San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura, para que ellos con sus especialistas hagan las pericias pertinentes y el informe pertinente, en donde determinen la existencia del daño, la magnitud del mismo y las condiciones y posibilidades de extracción del vehículo en las condiciones que hoy tenemos en el lugar”, dijo Troche.

Troche explicó que por el momento se trata de una contravención, en la que máximo podría recibir una multa de un millón y medio de pesos, de acuerdo con lo que indica la Ley. La calificación es averiguación de infracción al artículo 187, inciso 4, “que tiene que ver con el daño a los bienes integrantes del patrimonio cultural de la provincia de San Juan”.

El juez dijo que no hay restricciones para que el imputado regrese a Mendoza, y se contempla la posibilidad de convocarlo de nuevo si es necesario. Además, aclaró que, aunque exista la posibilidad de que el caso trascienda a lo penal, actualmente no está en esa instancia y no sería competencia del juzgado de Faltas.