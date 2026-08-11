San Juan Cerca visita Huaco, Mogna y San José de Jáchal

También en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno y Renaper (Registro Nacional de las Personas) se podrán tramitar y renovar DNI para todos integrantes de las familias.

Llegar a estas localidades a más de 180 kilómetros -en el caso de Huaco- y 120 kilómetros (Mogna) permite cumplir el objetivo del San Juan Cerca en todo su sentido: es un programa que surgió para promover la igualdad de oportunidades para todos los sanjuaninos. Esta vez, no tendrán que movilizarse más allá de su localidad, para poder hacer gestiones y consultas de vital importancia para la vida personal y ciudadana. Por el contrario, podrán realizar el trámite que necesiten en el mismo día y el mismo lugar. Llevando solamente documentación clave, como el DNI original y fotocopias del mismo. No es necesario sacar turnos previos, sino que la atención es por demanda espontánea.

Prestaciones en todos los distritos

Tanto en Huaco, Mogna como en la villa cabecera de Jáchal la población podrá obtener la tarjeta SUBE, hacer controles de salud en diferentes especialidades (Clínica Médica, Oftalmología, Ginecología, Salud Mental, Nutrición, Odontología, Pediatría y Cardiología), gestionar turnos médicos y vacunarse. También pedir asesoramiento sobre requisitos y próximos operativos para obtener las licencias de conducir.

Se podrá concretar la inscripción en el Registro de Emprendedores, consultar sobre el Certificado Único de Discapacidad y programas de inclusión laboral, transporte inclusivo y adaptación de baños; pedir asesoramientos para la conformación de mutuales y cooperativas, además de programas relacionados con Género, Niñez y Adolescencia, Personas Mayores, Asistencia, entre otros.

Se hará entrega de antiparasitarios para perros y gatos (es fundamental llevar los animales) y se colocarán pipetas para pulgas en perros y gatos, se dará asesoramiento sobre planes de forestación y arbolado. Se podrá pedir asesoramiento sobre plan FinEs y Progresar, desbloqueo de netbooks, distintos trámites para docentes como entrega de fojas de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos; además de inscripciones vinculadas a viviendas y a regularización dominial. Tanto personal del EPRE como de OSSE brindará información sobre subsidios de Tarifa Social, como también se podrá hacer reclamos, solicitar planes y facilidades de pago, entre otras gestiones vinculadas a los diferentes ministerios y secretarías de Estado.

Sólo en San José de Jáchal

Aparte de poder hacer trámites y consultas, en Jáchal se habilitarán dos propuestas para emprendedores: por un lado, un curso presencial de Manipulación de Alimentos, organizado desde la Dirección de Políticas para la Equidad, para todos aquellos que ya cuentan con sus emprendimientos gastronómicos funcionando o estén en proyecto de tener un restaurante, café o casa de despacho de comidas. Esta formación es fundamental para obtener el carnet de manipulación de alimentos, exigido no sólo para la habilitación del espacio donde se preparen y comercialicen todo tipo de alimentos, sino también para aquellas personas que ocupen un puesto en cualquier eslabón de la cadena productiva y de comercialización, incluidos cocineros, ayudantes de cocina, mozos, bacheros, entre otros. Este carnet lo otorga Nación y tiene una vigencia de 3 años.

Por otro lado, un curso de capacitación para emprendedores de diversos rubros o para aquellas personas que están definiendo sus ideas de negocios, sobre Marketing. El objetivo de esta iniciativa es dar herramientas teórico-prácticas de análisis de mercado, branding, estrategia comercial y formación de precios para lograr proyectos viables y diferenciadores. Tendrá lugar el jueves 13 de agosto.

El curso de Manipulación de Alimentos tiene un cursado obligatorio de 8 horas cátedra. Comenzará el día 13, a partir de las 10:30 horas y durante toda la mañana y finalizará la jornada siguiente, en el mismo horario. Será dictado por personal técnico del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y ahondará sobre temáticas como normativa, higiene y seguridad alimentaria, conservación, cuidados, condiciones y fechas de vencimiento y manejo de los alimentos para trabajar según los requerimientos del Código Alimentario Argentino. Tendrá lugar en el salón Dalmira Suizer de Rivas (salón parroquial) en calle Juan de Echegaray, entre San Juan y San Martín.