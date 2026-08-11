Avance en el Parque de Mayo: completaron la estructura principal del nuevo puente

Para esta etapa decisiva se emplearon unos 160 metros cúbicos de hormigón H-30 (equivalentes a más de 425 toneladas). El vertido se realizó de forma progresiva, avanzando de un extremo al otro para distribuir el peso de manera uniforme y preservar la estabilidad estructural.

El operativo demandó la labor coordinada de más de 25 operarios en simultáneo —encargados del vertido, nivelación, control de encofrados y canalizaciones eléctricas— dentro de un plantel de más de 70 trabajadores dedicados a las distintas intervenciones en el predio.

Una transformación integral

La construcción del puente peatonal forma parte del proyecto de recuperación del Sector 2 del Parque de Mayo. Esta etapa se suma a la ya finalizada renovación del sector de juegos infantiles y avanza en paralelo con la recuperación del lago, la puesta en valor del tradicional trencito, la edificación de nuevos núcleos sanitarios y el recambio total de la infraestructura de servicios.