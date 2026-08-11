El plan de renovación integral del Parque de Mayo alcanzó un hito fundamental. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, completó el hormigonado de la estructura principal del nuevo puente peatonal sobre el lago, consolidando la fisonomía de uno de los espacios emblemáticos de la capital sanjuanina.
Avance en el Parque de Mayo: completaron la estructura principal del nuevo puente
Con el vertido de 425 toneladas de hormigón, finalizó una de las etapas más importantes de la remodelación del Sector 2. La obra supera los 70 metros de longitud.