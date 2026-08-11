"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Parque de Mayo

Avance en el Parque de Mayo: completaron la estructura principal del nuevo puente

Con el vertido de 425 toneladas de hormigón, finalizó una de las etapas más importantes de la remodelación del Sector 2. La obra supera los 70 metros de longitud.

El plan de renovación integral del Parque de Mayo alcanzó un hito fundamental. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, completó el hormigonado de la estructura principal del nuevo puente peatonal sobre el lago, consolidando la fisonomía de uno de los espacios emblemáticos de la capital sanjuanina.

La obra, que tiene una extensión de más de 70 metros de longitud, se concretó tras dos etapas de intenso trabajo. La primera fase se ejecutó en junio con la construcción de las 16 columnas de soporte. En esta segunda instancia se completó la losa, las vigas, las barandas y los cabezales, dejando lista la superficie por donde circularán los visitantes una vez inaugurado.

Trabajo en equipo y despliegue técnico

Te puede interesar...

Para esta etapa decisiva se emplearon unos 160 metros cúbicos de hormigón H-30 (equivalentes a más de 425 toneladas). El vertido se realizó de forma progresiva, avanzando de un extremo al otro para distribuir el peso de manera uniforme y preservar la estabilidad estructural.

El operativo demandó la labor coordinada de más de 25 operarios en simultáneo —encargados del vertido, nivelación, control de encofrados y canalizaciones eléctricas— dentro de un plantel de más de 70 trabajadores dedicados a las distintas intervenciones en el predio.

Una transformación integral

La construcción del puente peatonal forma parte del proyecto de recuperación del Sector 2 del Parque de Mayo. Esta etapa se suma a la ya finalizada renovación del sector de juegos infantiles y avanza en paralelo con la recuperación del lago, la puesta en valor del tradicional trencito, la edificación de nuevos núcleos sanitarios y el recambio total de la infraestructura de servicios.

Temas

Te puede interesar