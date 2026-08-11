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Antes de jubilarte, revisá esto: los trabajos que tienen un régimen previsional especial

Construcción, minería, tareas agrarias y determinados choferes tienen condiciones previsionales diferentes. En San Juan explican qué edad y aportes se necesitan y cómo revisar la documentación antes de iniciar el trámite.

No todos los trabajadores necesitan cumplir los mismos requisitos para jubilarse. Quienes realizaron tareas riesgosas, insalubres o de mayor desgaste pueden estar alcanzados por regímenes especiales o diferenciales.

En San Juan, la Dirección de Asesoramiento Previsional brinda atención gratuita para revisar los aportes, determinar qué régimen corresponde y detectar períodos laborales que no figuren correctamente en ANSES.

En la construcción, se requieren 55 años de edad y 25 años de servicios con aportes, con al menos 12 de los últimos 15 años trabajados en la actividad. Para los trabajadores agrarios, el régimen contempla 57 años y 25 años de servicios con aportes como trabajador agrario en relación de dependencia.

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En el caso de mineros y choferes, los requisitos dependen de la tarea concreta realizada. Para determinados choferes profesionales en relación de dependencia se contemplan 55 años y 25 años de servicios.

Por eso, no alcanza con acreditar que una persona trabajó en determinado sector: es necesario demostrar qué función desempeñó y bajo qué régimen estuvo encuadrada.

Para la consulta previsional se solicita DNI, clave de Seguridad Social de ANSES y clave fiscal de ARCA. Con esos datos se revisan los aportes registrados y la Historia Laboral. Si existen períodos faltantes, pueden ser necesarios certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a una obra social u otra documentación laboral.

También se verifican aportes como autónomo, monotributista y servicio doméstico. Según cada caso, pueden analizarse alternativas de regularización mediante las leyes 27.705 o 24.476.

En el caso de las mujeres con hijos, además, se puede evaluar el Reconocimiento de Tareas por Cuidado, que contempla un año de aportes por hijo, dos por hijo adoptado y adicionales en los casos previstos por la normativa.

Dónde consultar

La Dirección de Asesoramiento Previsional atiende de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30.

WhatsApp: 264-5471782

Teléfonos: 4296234 y 4296247

0800: 0800-222-5824

Correo: [email protected]

Presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N.º 5.

La recomendación es revisar la historia laboral antes de iniciar el trámite jubilatorio, especialmente cuando se realizaron actividades que podrían estar comprendidas en un régimen diferencial.

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