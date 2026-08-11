Antes de jubilarte, revisá esto: los trabajos que tienen un régimen previsional especial

En el caso de mineros y choferes, los requisitos dependen de la tarea concreta realizada. Para determinados choferes profesionales en relación de dependencia se contemplan 55 años y 25 años de servicios.

Por eso, no alcanza con acreditar que una persona trabajó en determinado sector: es necesario demostrar qué función desempeñó y bajo qué régimen estuvo encuadrada.

Para la consulta previsional se solicita DNI, clave de Seguridad Social de ANSES y clave fiscal de ARCA. Con esos datos se revisan los aportes registrados y la Historia Laboral. Si existen períodos faltantes, pueden ser necesarios certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a una obra social u otra documentación laboral.

También se verifican aportes como autónomo, monotributista y servicio doméstico. Según cada caso, pueden analizarse alternativas de regularización mediante las leyes 27.705 o 24.476.

En el caso de las mujeres con hijos, además, se puede evaluar el Reconocimiento de Tareas por Cuidado, que contempla un año de aportes por hijo, dos por hijo adoptado y adicionales en los casos previstos por la normativa.

Dónde consultar

La Dirección de Asesoramiento Previsional atiende de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30.

WhatsApp: 264-5471782

Teléfonos: 4296234 y 4296247

0800: 0800-222-5824

Correo: [email protected]

Presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N.º 5.

La recomendación es revisar la historia laboral antes de iniciar el trámite jubilatorio, especialmente cuando se realizaron actividades que podrían estar comprendidas en un régimen diferencial.