El fiscal reveló cómo avanza la investigación de la peor tragedia aérea provincial

Maldonado destacó además el trabajo realizado durante las primeras horas posteriores al accidente y agradeció la colaboración de las distintas fuerzas que participaron del operativo. "La Policía de San Juan puso a disposición de la Justicia Federal todos sus recursos, especialmente la División Criminalística, que tuvo una tarea muy compleja para recuperar los cuerpos y trasladarlos hasta la Morgue Judicial", señaló.

El fiscal explicó que la compleja geografía donde cayó la aeronave obligó a desplegar un importante operativo logístico, que incluyó el apoyo de un helicóptero de la misma empresa propietaria de la nave siniestrada para agilizar las tareas de recuperación.

La caja negra ya fue retirada

Uno de los datos más relevantes que confirmó Maldonado es que los especialistas de la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte ya retiraron la caja negra del helicóptero, una pieza considerada fundamental para reconstruir el vuelo.

Según explicó, ese dispositivo será enviado al fabricante de la aeronave para extraer la información almacenada. "Ya fue retirada la caja negra. Ahora debe ser enviada a la fábrica para su análisis y estimamos que ese procedimiento demandará entre un mes y un mes y medio", precisó. No obstante, aclaró que ese elemento será solo una parte de la investigación y que sus resultados deberán complementarse con el resto de las pruebas.

"La determinación de las causas no dependerá únicamente de la caja negra. También serán fundamentales las autopsias, las pericias técnicas, las fotografías, los videos, las planimetrías y toda la documentación que se está incorporando al expediente", explicó.

Autopsias y examen toxicológico

En paralelo, la Justicia ordenó la realización de las autopsias a las siete víctimas para establecer con precisión las causas de los fallecimientos y aportar información a la investigación técnica. En el caso del piloto Matías Valenzuela, además, se dispuso un examen toxicológico, una medida protocolar que se realiza habitualmente en este tipo de siniestros.

"Sobre el piloto se practica una medida adicional, que es el examen toxicológico, justamente por tratarse de quien estaba al mando de la aeronave", indicó Maldonado. El fiscal aclaró que esos estudios demandarán algunos días más que el resto de las pericias forenses.

Una investigación que recién comienza

Mientras continúan las actuaciones, el lugar donde cayó el helicóptero permanece preservado bajo custodia de Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan, luego de que la Junta de Investigación completara el relevamiento inicial. La Fiscalía Federal continuará incorporando informes técnicos y testimonios antes de avanzar sobre una conclusión.

Por ahora, la principal incógnita sigue siendo la misma: establecer si la caída del helicóptero fue producto de un accidente o si existió algún factor humano o técnico que pueda derivar en responsabilidades penales.