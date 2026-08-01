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Jefe de la Policía: "Hicieron del deber una forma de vida"

En el homenaje en el Cementerio de la Capital, el jefe de la Policía, Néstor Álvarez, dedicó un emotivo mensaje a los héroes fallecidos en la tragedia aérea.

Este sábado, los sanjuaninos le dieron el último adiós a las cuatro víctimas de la provincia, que murieron en la tragedia aérea del miércoles pasado en Ischigualasto. El comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; comisario general Carlos Heredia, director de Protección Civil; comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal, fueron despedidos con honores, aplausos, carteles, respeto, entre lágrimas y mucha emoción.

La última parada del cortejo fúnebre fue en el Cementerio de la Capital, donde frente al panteón y los féretros, realizaron una emotiva ceremonia en homenaje a los héroes que murieron en cumplimiento de sus funciones.

Tras un oficio religioso y emotivas palabras del jefe del D7, Ricardo Díaz, tomó la posta el jefe de la Policía de San Juan, crio. gral. Néstor Álvarez, quien dedicó un sentido discurso sobre sus amigos y colegas, el ejemplo que dejaron en la fuerza y un mensaje a sus familiares.

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“Hoy nos reunimos con el corazón colmado de dolor, para despedir a quienes hasta el último instante de sus vidas honraron el uniforme que vistieron con orgullo y el juramento que un día hicieron de servir y proteger a nuestra comunidad. Dejan un vacío inmenso en la policía de San Juan, no solo perdemos a destacados profesionales sino también a hombres de honor, líderes, compañeros y servidores públicos que hicieron del deber una forma de vida.

A lo largo de su trayectoria demostraron un firme compromiso con el servicio público, ejerciendo sus funciones con responsabilidad, dedicación, profesionalismo y un inquebrantable sentido del deber.

Su liderazgo, entrega y ejemplo han contribuido al fortalecimiento de nuestra institución y han dejado una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de compartir un camino junto a ustedes.

A sus familias les expresamos nuestro más profundo respeto, gratitud y acompañamiento. Ninguna palabra podrá aliviar el dolor de una pérdida tan grande, pero queremos que sepan que el legado de sus seres queridos va a trascender el tiempo y será el ejemplo para las generaciones presentes y futuras de nuestra Policía. La mejor manera de honrar su memoria será continuar trabajando con la misma entrega, como ellos lo hicieron cada día.

Que Dios les conceda el descanso eterno, fortalezca sus familias, y nos dé la serenidad para afrontar esta irreparable pérdida. Su sacrificio no será olvidado, su memoria vivirá por siempre en la historia de la Policía de San Juan.

Por eso, subjefe de la Policía, crio. gral lic. Marcelo Germán Videla; director de Protección Civil, crio gral. retirado, Carlos Dante Heredia; jefe de la Dir. Bomberos de la Policía, crio gral. Rodolfo Rubén Castro y segundo jefe de Bomberos, crio. insp. Jorge Carlos Carbajal, descansen en paz.”

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