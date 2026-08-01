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Entre aplausos y lágrimas: el emotivo cortejo fúnebre de los héroes sanjuaninos

Los colegas de los cuatro sanjuaninos que murieron en la tragedia aérea los aplaudieron en el paso del cortejo por las instituciones. Fotos de Adrián Carrizo.

San Juan atraviesa el luto por la pérdida del comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; comisario general Carlos Heredia, director de Protección Civil; comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal. Los cuatro héroes fallecieron en funciones en medio de una capacitación nacional para combatir incendios forestales, en una tragedia aérea cuando cayó el helicóptero en el que se trasladaban junto al piloto y otros dos brigadistas, en la mañana del miércoles 29 de julio, en Ischigualasto, Valle Fértil.

Tras el velorio en la Iglesia Catedral, esta mañana se celebró la misa para pedir por su descanso eterno y en paz. Luego, comenzó el cortejo fúnebre con los cuatro féretros trasladados cada uno en un vehículo particular, con un paso especial antes de la llegada al cementerio.

Fotos: Adrián Carrizo.

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El cortejo pasó primero por la Central de Policía, en Entre Ríos entre General Paz y Córdoba, donde allí los esperaban los efectivos policiales en dos columnas, ubicados sobre ambas veredas de la calle para presentarles sus respetos. Allí se desempeñó el comisario general Germán Videla, como subjefe de la Policía.

Luego, el cortejo por Protección Civil, donde los esperaron con respeto y aplausos en las inmediaciones. Allí cumplía la función de director el comisario general retirado Carlos Heredia.

Por último, el cortejo fúnebre fue por las inmediaciones de Bomberos de la Policía de San Juan, donde desempeñaban tareas el comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal, como jefe y subjefe, respectivamente. Carlos Heredia también fue previamente el jefe del Cuartel Central.

La última parada fue en el Cementerio de la Capital, donde los esperaron con aplausos para luego convertirse en silencio, respeto y luto.

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