Entre aplausos y lágrimas: el emotivo cortejo fúnebre de los héroes sanjuaninos

El cortejo pasó primero por la Central de Policía, en Entre Ríos entre General Paz y Córdoba, donde allí los esperaban los efectivos policiales en dos columnas, ubicados sobre ambas veredas de la calle para presentarles sus respetos. Allí se desempeñó el comisario general Germán Videla, como subjefe de la Policía.

Luego, el cortejo por Protección Civil, donde los esperaron con respeto y aplausos en las inmediaciones. Allí cumplía la función de director el comisario general retirado Carlos Heredia.

Por último, el cortejo fúnebre fue por las inmediaciones de Bomberos de la Policía de San Juan, donde desempeñaban tareas el comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal, como jefe y subjefe, respectivamente. Carlos Heredia también fue previamente el jefe del Cuartel Central.

La última parada fue en el Cementerio de la Capital, donde los esperaron con aplausos para luego convertirse en silencio, respeto y luto.