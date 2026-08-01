San Juan atraviesa el luto por la pérdida del comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; comisario general Carlos Heredia, director de Protección Civil; comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal. Los cuatro héroes fallecieron en funciones en medio de una capacitación nacional para combatir incendios forestales, en una tragedia aérea cuando cayó el helicóptero en el que se trasladaban junto al piloto y otros dos brigadistas, en la mañana del miércoles 29 de julio, en Ischigualasto, Valle Fértil.
Entre aplausos y lágrimas: el emotivo cortejo fúnebre de los héroes sanjuaninos
Los colegas de los cuatro sanjuaninos que murieron en la tragedia aérea los aplaudieron en el paso del cortejo por las instituciones. Fotos de Adrián Carrizo.