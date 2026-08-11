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Apartaron a un vicedirector de escuela por proyectar imágenes de contenido sexual en clase

El docente de la Escuela de Comercio Martín Zapata fue separado preventivamente de su cargo tras ser denunciado por los alumnos. La Universidad Nacional de Cuyo inició un sumario para investigar el hecho.

Un clima de tensión se vive en la Escuela de Comercio Martín Zapata, en Mendoza, tras conocerse que un vicedirector y docente de la institución proyectó imágenes de contenido sexual explícito desde su computadora personal durante una clase.

El incidente ocurrió el pasado viernes en el marco del Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería, un espacio donde estudiantes de los últimos años se preparan para la vida académica superior.

El origen del conflicto

Según los testimonios trascendidos, el docente estaba utilizando su laptop para mostrar ejercicios de Física en el televisor del aula. Al finalizar la explicación, el profesor habría intentado interrumpir la transmisión, pero la conexión continuó activa sin que él lo notara.

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Mientras los alumnos aún se encontraban en el salón, el docente comenzó a navegar por los archivos de su equipo. Fue en ese momento cuando aparecieron en la pantalla fotografías de mujeres con el torso desnudo y en poses sugestivas. El malestar se profundizó al trascender que algunas de las imágenes pertenecerían a otras docentes de la misma institución.

Medidas institucionales y protesta estudiantil

Ante la gravedad de lo ocurrido, los alumnos presentaron la denuncia ante las autoridades escolares, quienes elevaron el caso a la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo. Como respuesta inmediata, la universidad anunció el inicio de un sumario administrativo y la separación preventiva del docente de sus funciones.

"El docente no tendrá contacto con estudiantes ni con la comunidad de la Escuela" mientras se determinan las responsabilidades legales y administrativas del caso. Por su parte, este martes los estudiantes llevaron adelante una sentada pacífica en el establecimiento para manifestar su descontento y exigir garantías de que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse.

Dado que el taller es de carácter preuniversitario, en el aula no sólo había alumnos de la Escuela Martín Zapata, sino también de otros colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.

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