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El último adiós y descanso eterno a los héroes de la tragedia aérea

En un emotivo acto, los féretros de los héroes fueron colocados en un panteón del Cementerio de la Capital.

Este sábado, se concretó la misa y el sepelio del comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; comisario general Carlos Heredia, director de Protección Civil; comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal, los cuatro sanjuaninos que fallecieron en la tragedia aérea de Valle Fértil junto al piloto y dos brigadistas.

Tras la misa para pedir por su descanso eterno, comenzó el cortejo fúnebre y la caravana de autos pasó por las instituciones que dirigían los cuatro altos mandos que fallecieron. Primero fue por la Central de Policía, para luego seguir por la Dirección de Protección Civil y terminar el paso por el Cuartel Central de Bomberos de la Policía.

En las instituciones los esperaban sus colegas, amigos, compañeros, familiares y sanjuaninos que fueron rescatados y asistidos por ellos. Con carteles de agradecimiento, mano en el corazón, banderas y entre lágrimas, dolor y orgullo, con el pecho inflado de ser parte de ese momento histórico del paso a la inmortalidad de los grandes.

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El cortejo finalizó en el Cementerio de la Capital, donde allí los esperaba una multitud para ser parte del destino de los féretros.

En una emotiva ceremonia, tomaron la palabra oficiantes religiosos y también sus amigos y colegas, el comisario General Ricardo Díaz, jefe del D7; el comisario general Néstor Álvarez, jefe de la Policía de San Juan; y el vicegobernador Fabián Martín (en representación del gobernador Marcelo Orrego).

El único de los fallecidos que descansará definitivamente en el Cementerio de la Capital será Germán Videla. Los demás héroes irán hacia otros destinos para su descanso eterno.

Los restos de Carlos Heredia quedarán en el Parque Alborada de Albardón, mientras que Jorge Carbajal estará en el Cementerio San Miguel de Rawson.

En tanto que Rubén Castro volverá a su Jáchal natal, donde harán un velorio con cuerpo presente este sábado en el Santuario Arquidiocesano San José y luego sus restos descansarán definitivamente en el Cementerio Municipal.

Aplausos, respeto y orgullo a los cuatro héroes que ayudaron a miles de familias sanjuaninas y murieron en cumplimiento de su deber.

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