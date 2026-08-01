El último adiós y descanso eterno a los héroes de la tragedia aérea

El cortejo finalizó en el Cementerio de la Capital, donde allí los esperaba una multitud para ser parte del destino de los féretros.

En una emotiva ceremonia, tomaron la palabra oficiantes religiosos y también sus amigos y colegas, el comisario General Ricardo Díaz, jefe del D7; el comisario general Néstor Álvarez, jefe de la Policía de San Juan; y el vicegobernador Fabián Martín (en representación del gobernador Marcelo Orrego).

El único de los fallecidos que descansará definitivamente en el Cementerio de la Capital será Germán Videla. Los demás héroes irán hacia otros destinos para su descanso eterno.

Los restos de Carlos Heredia quedarán en el Parque Alborada de Albardón, mientras que Jorge Carbajal estará en el Cementerio San Miguel de Rawson.

En tanto que Rubén Castro volverá a su Jáchal natal, donde harán un velorio con cuerpo presente este sábado en el Santuario Arquidiocesano San José y luego sus restos descansarán definitivamente en el Cementerio Municipal.

Aplausos, respeto y orgullo a los cuatro héroes que ayudaron a miles de familias sanjuaninas y murieron en cumplimiento de su deber.