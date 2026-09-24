San Juan colocó US$600 millones y recibió ofertas por más de US$1.000 millones

El interés de los inversores

La demanda recibida superó en alrededor de US$437 millones el monto finalmente colocado. El dato marca el interés generado por el título, aunque la demanda y el monto emitido son conceptos diferentes: no significa que la Provincia haya obtenido los US$1.037 millones, sino que recibió órdenes por ese volumen frente a una emisión de US$600 millones.

La operación se concretó en un escenario financiero complejo para los emisores argentinos. Antes de la colocación, especialistas habían estimado que San Juan debía afrontar una tasa superior a la de otras provincias debido a que se trata de su regreso al mercado internacional y a la falta de un historial reciente como emisor externo.

El destino de los dólares

La emisión había sido autorizada por la Legislatura provincial hasta un máximo de US$600 millones y fue presentada como una herramienta para financiar infraestructura vinculada al desarrollo productivo de San Juan, particularmente ante las necesidades que plantea la expansión minera.

El regreso al mercado internacional ocurre después de casi tres décadas. Informes previos señalaron que la Provincia llega a esta operación con una posición fiscal favorable y con expectativas de crecimiento vinculadas al desarrollo de grandes proyectos mineros, factores que fueron considerados por analistas e inversores al evaluar el nuevo bono.