La Cámara de Diputados definió cuatro cargos de la Justicia sanjuanina

Yanina Peri será Asesora de Menores e Incapaces

La segunda designación correspondió a Yanina Peri, quien obtuvo 19 votos y ocupará el cargo de Asesora de Menores e Incapaces. Actualmente se desempeña como ayudante fiscal de manera provisoria en la UFI del Norte. La terna también estaba integrada por Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos.

Daniela Rivas llega a la Cámara Laboral

Para la Sala II de la Cámara Laboral, la elegida fue Daniela Rivas, con 20 votos a favor. Rivas se desempeñaba como secretaria de esa misma Sala y anteriormente había trabajado en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación.

El puesto había quedado vacante luego de que Guillermo Baigorrí dejara la Cámara Laboral para asumir como fiscal General ante la Corte de Justicia.

Alejandro Genest ocupará un lugar en la Cámara de Paz

Finalmente, Alejandro Genest fue elegido para integrar la Cámara de Apelación de Paz Letrada, con 22 votos a favor. Genest es abogado y dirigente del Partido Bloquista. Además, se desempeña como apoderado de esa fuerza política para la conformación de alianzas electorales y ocupó distintos cargos vinculados con la actividad partidaria y la administración pública.

La vacante se produjo tras el fallecimiento de Juan Luis Romero. La terna se completaba con Luis César Arancibia y María Gimena Ortiz. Con estas cuatro votaciones, la Legislatura avanzó en la cobertura de cargos de distintos fueros y organismos de la estructura judicial provincial