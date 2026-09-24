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La Cámara de Diputados definió cuatro cargos de la Justicia sanjuanina

La Legislatura votó este jueves las ternas para cubrir cuatro vacantes judiciales. Ignacio Achem fue elegido fiscal de Cámara, Yanina Peri será Asesora de Menores e Incapaces, Daniela Rivas integrará la Sala II de la Cámara Laboral y Alejandro Genest llegará a la Cámara de Apelación de Paz.

La Cámara de Diputados de San Juan definió este jueves cuatro cargos judiciales que permanecían vacantes y confirmó los nombres que habían aparecido previamente entre los principales postulantes.

En la sesión fueron votadas las cuatro ternas elevadas para cubrir los puestos de fiscal de Cámara, integrante de la Sala II de la Cámara Laboral, juez de la Cámara de Apelación de Paz y Asesor de Menores e Incapaces.

Para el cargo de Fiscal de Cámara, los diputados eligieron a Ignacio Achem, quien obtuvo 20 votos a favor. Achem integra el Ministerio Público Fiscal desde 2017 y pasó por Flagrancia y la Unidad de Investigación CAVIG. Desde febrero de 2024 se desempeña como uno de los coordinadores de la Unidad Genérica.

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Yanina Peri será Asesora de Menores e Incapaces

La segunda designación correspondió a Yanina Peri, quien obtuvo 19 votos y ocupará el cargo de Asesora de Menores e Incapaces. Actualmente se desempeña como ayudante fiscal de manera provisoria en la UFI del Norte. La terna también estaba integrada por Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos.

Daniela Rivas llega a la Cámara Laboral

Para la Sala II de la Cámara Laboral, la elegida fue Daniela Rivas, con 20 votos a favor. Rivas se desempeñaba como secretaria de esa misma Sala y anteriormente había trabajado en el Juzgado de Trabajo de Primera Nominación.

El puesto había quedado vacante luego de que Guillermo Baigorrí dejara la Cámara Laboral para asumir como fiscal General ante la Corte de Justicia.

Alejandro Genest ocupará un lugar en la Cámara de Paz

Finalmente, Alejandro Genest fue elegido para integrar la Cámara de Apelación de Paz Letrada, con 22 votos a favor. Genest es abogado y dirigente del Partido Bloquista. Además, se desempeña como apoderado de esa fuerza política para la conformación de alianzas electorales y ocupó distintos cargos vinculados con la actividad partidaria y la administración pública.

La vacante se produjo tras el fallecimiento de Juan Luis Romero. La terna se completaba con Luis César Arancibia y María Gimena Ortiz. Con estas cuatro votaciones, la Legislatura avanzó en la cobertura de cargos de distintos fueros y organismos de la estructura judicial provincial

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