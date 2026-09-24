El dólar blue volvió a subir este jueves en San Juan y cerró a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta. La jornada marcó una nueva suba de $5 tanto en la compra como en la venta respecto del cierre anterior, cuando la moneda informal había terminado en $1.515 y $1.575, respectivamente.
El dólar blue volvió a subir en San Juan y cerró a $1.580
La cotización informal avanzó $5 en ambos extremos respecto del cierre anterior. En el mercado nacional, el blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.