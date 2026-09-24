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El dólar blue volvió a subir en San Juan y cerró a $1.580

La cotización informal avanzó $5 en ambos extremos respecto del cierre anterior. En el mercado nacional, el blue terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

El dólar blue volvió a subir este jueves en San Juan y cerró a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta. La jornada marcó una nueva suba de $5 tanto en la compra como en la venta respecto del cierre anterior, cuando la moneda informal había terminado en $1.515 y $1.575, respectivamente.

De esta manera, el blue acumula una nueva variación en el mercado informal local, en una jornada en la que las cotizaciones financieras también mostraron movimientos.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

A nivel nacional, el dólar oficial terminó en $1.485,79 para la compra y $1.537,95 para la venta, con una suba del 0,12%. El dólar MEP quedó en $1.544,07, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.634,05, con una variación positiva del 1,30%.

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Por su parte, el dólar Banco Nación cerró en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En el mercado mayorista, la cotización final informada fue de $1.510 para la compra y $1.519 para la venta.

El dólar turista quedó en $2.002, mientras que el dólar cripto se ubicó en $1.608,24, con una baja del 0,17%.

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