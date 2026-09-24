El dólar blue volvió a subir en San Juan y cerró a $1.580

De esta manera, el blue acumula una nueva variación en el mercado informal local, en una jornada en la que las cotizaciones financieras también mostraron movimientos.

Cómo cerraron las principales cotizaciones

A nivel nacional, el dólar oficial terminó en $1.485,79 para la compra y $1.537,95 para la venta, con una suba del 0,12%. El dólar MEP quedó en $1.544,07, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.634,05, con una variación positiva del 1,30%.