El Zonda complica la jornada y bomberos combaten incendios en varios focos

En Rawson, uno de los focos se registra sobre Ramón Franco, entre calles 4 y 5, cerca del predio gaucho José Dolores. Bomberos y Protección Civil trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego avance.

Otro incendio de mayores dimensiones se desarrolla en Ramón Franco y calle 10, donde el fuego afecta una importante extensión de pasturas y se encuentra próximo a viviendas. Las dotaciones permanecen en la zona realizando tareas de contención.

También en Rawson, una dotación interviene por el incendio de una vivienda en calle Nacional y Ramón Franco.

En El Mogote, Chimbas, los equipos trabajan en la zona de Pelayes y Oratorio, donde las llamas afectan una extensa superficie de pasturas. Las condiciones de viento obligan a mantener un seguimiento permanente para evitar que el foco se extienda.

En tanto, en La Bebida, Rivadavia, una dotación del Departamento Central interviene por el incendio de un domicilio ubicado en el barrio Conjunto 5.

La situación se mantiene bajo vigilancia debido a que las fuertes ráfagas pueden reavivar focos que ya fueron contenidos y favorecer el avance del fuego sobre campos, descampados y sectores con vegetación seca.

Durante la jornada también se registraron intervenciones en otros sectores del Gran San Juan, entre ellos Médano de Oro, Pocito y Capital, en una jornada marcada por el riesgo extremo de propagación de incendios.

Los equipos continúan trabajando en los distintos puntos mientras se mantiene el alerta meteorológico por Zonda. Ante estas condiciones, las autoridades insisten en evitar cualquier tipo de quema de basura, hojas, ramas o pasturas, ya que una chispa puede ser suficiente para iniciar un nuevo foco.