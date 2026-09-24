San Juan aportó tres nuevas medallas para la Argentina en los Juegos Suramericanos

El ciclismo aportó seis medallas al equipo nacional . En la contrarreloj, Mateo Kalejman ganó la presea dorada y Delfina Dibella obtuvo el bronce . En BMX Race, Gonzalo “Chalo” Molina fue segundo y se adjudicó la medalla de plata . Además, Rubén Ramos Meglioli integró junto a Tomás Moyano, Marcos Méndez y Santiago Gruñeiro el equipo que consiguió el bronce en persecución por equipos .

En las pruebas de ruta, Maribel Aguirre finalizó quinta en los 108 kilómetros y Ludmila Aguirre ocupó el puesto 25. En la competencia masculina, de 168 kilómetros, Leonardo Cobarrubia terminó quinto y Gerardo Tivani, undécimo.

Las hermanas Maribel y Ludmila Aguirre también compitieron en persecución por equipos, junto a Julieta Benedetti y Abril Garzón. En la disputa por el bronce, la cuarteta argentina quedó a 693 milésimas de Venezuela, que se impuso en la serie.

En patín carrera, Fernanda Illanes terminó séptima en la clasificación final de los 200 metros. En los 500 metros fue quinta en su serie clasificatoria y no logró avanzar a la final.

Sanjuaninos que siguen en competencia

En tiro con arco, Lucas Garcés ganó medalla de plata en Equipos Arco Compuesto Masculino y este jueves estará compitiendo en las pruebas de Compuesto Individual Masculino.

En vóley, Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa integran la Selección Argentina, que venció a Bolivia por 3-0 y luego derrotó a Colombia por el mismo resultado. Los triunfos le permitieron ganar su zona y clasificar a las semifinales, donde enfrentará a Perú este jueves 24 a las 19.