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San Juan aportó tres nuevas medallas para la Argentina en los Juegos Suramericanos

El ciclismo, con Rubén Ramos Meglioli obtuvo presea de oro y Maribel Aguirre bronce en la prueba Madison en pista. Lucas Garcés fue plata por equipos en tirco con arco.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transitan su etapa final. El evento continental, que comenzó el 12 de septiembre, reúne a los mejores deportistas de la región en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela. El contingente sanjuanino cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y ya dejó su huella en el medallero argentino.

Este miércoles, Maribel Aguirre y Abril Garzón obtuvieron la medalla de bronce en la prueba de Madison. Más tarde, en la misma especialidad, Rubén Ramos formó dupla con Marcos Méndez y se quedó con el oro para la Argentina .

Con las dos medallas aportadas por el ciclismo y la de tirco con arco este 23 de septiembre, los deportistas sanjuaninos suman siete y ya superaron la cantidad de preseas obtenidas en Asunción 2022 (6), repitiendo ese halago Rubén Ramos y Maribel Aguirre, que ganaron medalla de plata en aquella ocasión.

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El ciclismo aportó seis medallas al equipo nacional . En la contrarreloj, Mateo Kalejman ganó la presea dorada y Delfina Dibella obtuvo el bronce . En BMX Race, Gonzalo “Chalo” Molina fue segundo y se adjudicó la medalla de plata . Además, Rubén Ramos Meglioli integró junto a Tomás Moyano, Marcos Méndez y Santiago Gruñeiro el equipo que consiguió el bronce en persecución por equipos .

En las pruebas de ruta, Maribel Aguirre finalizó quinta en los 108 kilómetros y Ludmila Aguirre ocupó el puesto 25. En la competencia masculina, de 168 kilómetros, Leonardo Cobarrubia terminó quinto y Gerardo Tivani, undécimo.

Las hermanas Maribel y Ludmila Aguirre también compitieron en persecución por equipos, junto a Julieta Benedetti y Abril Garzón. En la disputa por el bronce, la cuarteta argentina quedó a 693 milésimas de Venezuela, que se impuso en la serie.

En patín carrera, Fernanda Illanes terminó séptima en la clasificación final de los 200 metros. En los 500 metros fue quinta en su serie clasificatoria y no logró avanzar a la final.

Sanjuaninos que siguen en competencia

En tiro con arco, Lucas Garcés ganó medalla de plata en Equipos Arco Compuesto Masculino y este jueves estará compitiendo en las pruebas de Compuesto Individual Masculino.

En vóley, Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa integran la Selección Argentina, que venció a Bolivia por 3-0 y luego derrotó a Colombia por el mismo resultado. Los triunfos le permitieron ganar su zona y clasificar a las semifinales, donde enfrentará a Perú este jueves 24 a las 19.

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