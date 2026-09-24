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Invertirán más de 26 mil millones de pesos para repavimentar la Ruta 40 Norte

El Gobierno provincial lanzó el llamado a licitación para la primera sección de la Ruta Nacional 40 Norte, entre Tucunuco y San Roque.

El Gobierno de San Juan dio inicio formal al proceso de licitación para la concreción de la primera sección del plan de recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte. La obra comprende la intervención de aproximadamente 28 kilómetros en el tramo ubicado entre Tucunuco y San Roque, en jurisdicción del departamento Jáchal.

La intervención oficial responde al severo estado de deterioro que presenta la traza actual, motivado por el agotamiento de la vida útil del asfalto y la acumulación de fallas en las obras de drenaje. El proyecto prevé la reconstrucción total del paquete estructural, ensanchando la calzada de sus 6,30 metros actuales a 7,30 metros, además de incorporar banquinas de tres metros a cada lado.

El plan de trabajo contempla la repavimentación integral con concreto asfáltico en caliente, la mejora de sifones y alcantarillas, la colocación de nuevos sistemas de contención lateral y señalización vertical y horizontal. La obra requiere un presupuesto oficial de $26.103.057.000 y se proyecta para absorber el incremento del tránsito pesado impulsado por el desarrollo minero y productivo en el norte provincial.

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