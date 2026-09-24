Invertirán más de 26 mil millones de pesos para repavimentar la Ruta 40 Norte

La intervención oficial responde al severo estado de deterioro que presenta la traza actual, motivado por el agotamiento de la vida útil del asfalto y la acumulación de fallas en las obras de drenaje. El proyecto prevé la reconstrucción total del paquete estructural, ensanchando la calzada de sus 6,30 metros actuales a 7,30 metros, además de incorporar banquinas de tres metros a cada lado.

El plan de trabajo contempla la repavimentación integral con concreto asfáltico en caliente, la mejora de sifones y alcantarillas, la colocación de nuevos sistemas de contención lateral y señalización vertical y horizontal. La obra requiere un presupuesto oficial de $26.103.057.000 y se proyecta para absorber el incremento del tránsito pesado impulsado por el desarrollo minero y productivo en el norte provincial.