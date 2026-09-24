El Gobierno de San Juan dio inicio formal al proceso de licitación para la concreción de la primera sección del plan de recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte. La obra comprende la intervención de aproximadamente 28 kilómetros en el tramo ubicado entre Tucunuco y San Roque, en jurisdicción del departamento Jáchal.
Invertirán más de 26 mil millones de pesos para repavimentar la Ruta 40 Norte
El Gobierno provincial lanzó el llamado a licitación para la primera sección de la Ruta Nacional 40 Norte, entre Tucunuco y San Roque.