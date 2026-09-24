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Atraparon a mendocinos cazando liebres y un picahuesos en la Difunta Correa

Efectivos de la Unidad Rural N°1 detuvieron la marcha de una camioneta en el puesto de Vallecito. Tras la inspección, hallaron diez animales faenados y un ave protegida dentro del vehículo, por lo que se iniciaron actuaciones contravencionales.

Un operativo de control llevado a cabo por la Unidad Rural N°1 en las inmediaciones de la Difunta Correa culminó con la interceptación de tres cazadores furtivos provenientes de Mendoza, quienes transportaban fauna silvestre protegida. El procedimiento se concretó cerca de las 23:00 en el puesto fitosanitario de Vallecito, en el departamento Caucete.

Los efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux gris oscuro en la que viajaban los tres sujetos. Durante la inspección de la documentación, constataron en primera instancia que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) del rodado se encontraba vencida. Sin embargo, al revisar la caja trasera, descubrieron una conservadora y cajas de cartón que contenían diez animales faenados, entre liebres y vizcachas.

A la par del hallazgo de las piezas cazadas, los agentes encontraron una caja de vino con orificios de ventilación, en cuyo interior ocultaban un ejemplar vivo de pipitero de collar, ave autóctona comúnmente conocida como picahuesos.

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Por orden del Juzgado de Paz interviniente, se labraron las actas contravencionales por infracción a las leyes provinciales de protección de fauna silvestre. Asimismo, se dispuso el traslado de los animales faenados al Parque Faunístico, mientras que el ave fue llevada al centro de rehabilitación El Arca para su cuidado. Respecto al vehículo, se procedió a la retención de la licencia de conducir del chofer por la falta de RTO.

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