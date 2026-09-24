Un operativo de control llevado a cabo por la Unidad Rural N°1 en las inmediaciones de la Difunta Correa culminó con la interceptación de tres cazadores furtivos provenientes de Mendoza, quienes transportaban fauna silvestre protegida. El procedimiento se concretó cerca de las 23:00 en el puesto fitosanitario de Vallecito, en el departamento Caucete.
Atraparon a mendocinos cazando liebres y un picahuesos en la Difunta Correa
Efectivos de la Unidad Rural N°1 detuvieron la marcha de una camioneta en el puesto de Vallecito. Tras la inspección, hallaron diez animales faenados y un ave protegida dentro del vehículo, por lo que se iniciaron actuaciones contravencionales.