Atraparon a mendocinos cazando liebres y un picahuesos en la Difunta Correa

Los efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux gris oscuro en la que viajaban los tres sujetos. Durante la inspección de la documentación, constataron en primera instancia que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) del rodado se encontraba vencida. Sin embargo, al revisar la caja trasera, descubrieron una conservadora y cajas de cartón que contenían diez animales faenados, entre liebres y vizcachas.

A la par del hallazgo de las piezas cazadas, los agentes encontraron una caja de vino con orificios de ventilación, en cuyo interior ocultaban un ejemplar vivo de pipitero de collar, ave autóctona comúnmente conocida como picahuesos.