Fotomulta en Pocito: los montos irán desde $250 mil hasta los $2.5 millones

Según precisó el magistrado, los valores se actualizan a través de la ordenanza tributaria anual para evitar el impacto de la coyuntura del combustible. "Actualmente es desde los 250.000 pesos a los 2 millones y medio una multa, obviamente dependiendo de la gravedad y la posibilidad de la inhabilitación del carnet", afirmó Escamilla. Asimismo, reveló la alarmante cifra que detectaron en la fase de prueba iniciada en febrero: "Hemos visto un promedio de 48 cruces con luz roja por día en tan solo 10 puntos de medición", dijo en radio Sarmiento.

Para tranquilidad de los conductores, el juez enfatizó que las imágenes capturadas de manera automática contarán con validación antes de labrar la infracción. "Por más tecnología que se implemente, siempre estará la supervisión humana por si hay alguna falla", destacó Escamilla, al tiempo que remarcó que los infractores mantendrán la posibilidad de presentar su descargo correspondiente.