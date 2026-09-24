A partir del próximo 1 de octubre, el departamento de Pocito implementará un nuevo sistema de control vial con tecnología de fotomultas y videomultas. La medida fue explicada por el juez de faltas, Sergio Martín Escamilla, quien detalló que las sanciones económicas irán desde los $250.000 hasta los $2.500.000 para las infracciones más graves, además de contemplar inhabilitaciones para conducir de 15 días a un año.
Fotomulta en Pocito: los montos irán desde $250 mil hasta los $2.5 millones
El juez de faltas Sergio Martín Escamilla confirmó que el sistema comenzará a regir el 1 de octubre en 10 puntos clave del departamento, con foco en sancionar cruces en rojo y faltas graves.