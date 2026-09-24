Nuevo DNI con chip: dónde se solicita y quiénes deben renovarlo en octubre

También hay que solicitar un nuevo ejemplar cuando el DNI se venció, se perdió, fue robado o sufrió deterioro. El trámite corresponde asimismo si cambió el domicilio. Para los mayores de 14 años, la vigencia indicada por Renaper es de 15 años; en los menores, el documento vale hasta la actualización por edad que corresponda. Antes de sacar turno, alcanza con mirar la fecha de vencimiento de la tarjeta y comprobar que sus datos estén al día. La llegada del DNI electrónico no adelanta esa fecha.

Dónde se hace el trámite y qué hay que llevar

Quienes necesiten renovar el documento pueden acudir al Registro Civil de su jurisdicción o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper mediante Mi Argentina. La modalidad de atención del Registro Civil debe consultarse en cada sede. Si la persona conserva su DNI, conviene llevarlo; para la actualización de 5 a 8 años, el menor debe asistir acompañado por su madre, padre o representante legal, que también debe presentar su documento.

En la ficha oficial del trámite de nuevo ejemplar, consultada el 24 de septiembre de 2026, figura un costo de $10.000. Es recomendable verificar la tarifa al reservar el turno.

Qué cambia con el documento electrónico

El nuevo DNI está fabricado en policarbonato e incorpora un chip, además de un diseño renovado y medidas adicionales para verificar su autenticidad. El Renaper indica que el chip permite almacenar datos personales y biométricos de manera protegida. Son cambios en la tarjeta física, pensados para dificultar alteraciones y facilitar controles de identidad; no convierten automáticamente en inválidos los ejemplares anteriores.

Para quien tenga el DNI vigente, la decisión de pedir el nuevo formato puede esperar. Para quien deba actualizarlo por edad o reemplazarlo por vencimiento, pérdida, robo, deterioro o cambio de domicilio, el paso concreto es iniciar el trámite que corresponda en una sede habilitada.