Tras 10 años, volvió a operar el descargador del Dique Cuesta del Viento

Por ese rol, la operación del descargador es necesaria para mantener todo el sistema en condiciones de responder cuando se lo necesite.

Una maniobra que no se realizaba hacía una década

El descargador de fondo del Cuesta del Viento había permanecido fuera de servicio durante aproximadamente 10 años, por problemas en el blindaje de su desembocadura. Desde hace unos años se trabajó en el análisis técnico de las causas y las soluciones posibles, lo que derivó en su reparación concluida en diciembre de 2025 con financiamiento a través de un fideicomiso minero.

Cómo se desarrolló el operativo

La maniobra se realizó en dos etapas. En una primera fase se hicieron pruebas de apertura y cierre parcial de la compuerta de la embocadura para verificar su funcionamiento; durante este proceso surgieron algunos inconvenientes menores, que fueron resueltos en el momento. En una segunda fase se incorporó caudal a través del equipo generador de la central, de manera de evitar que el material sedimentado ingresara a la zona de salida de la turbina al abrir la compuerta del descargador.

A partir de ahí se realizaron aperturas parciales programadas, en distintos porcentajes y tiempos de duración. Según el registro de la operación, el caudal erogado por el descargador se incrementó de forma escalonada —del 20% al 40% de apertura— momento en que se procedió al cierre de todas las compuertas. La primera masa de agua liberada llegó al Dique Pachimoco, aguas abajo, a las 18:25 aproximadamente.

Quiénes participaron

Del operativo participaron cuatro ingenieros de la DRE (civiles, electromecánico y agrimensor), tres ingenieros electromecánicos de EPSE junto a su equipo de operación y mantenimiento, y un ingeniero civil del Departamento de Hidráulica, junto al personal de operación del Dique Pachimoco. Previo a la maniobra, se notificó a la población a través de medios periodísticos y de la Municipalidad de Jáchal.

Próximos pasos

Desde los organismos involucrados se evalúa repetir esta operación en el corto plazo, con el objetivo de seguir afinando los mecanismos técnicos y humanos que intervienen en este tipo de maniobras.