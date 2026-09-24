Milei prometió un 2028 histórico si su gobierno continúa después de 2027

Durante la exposición, el Presidente también habló del escenario político que enfrentará su gobierno el próximo año y afirmó que su administración está preparada para enfrentar lo que denominó el “riesgo político”.

“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka”, expresó Milei, según consignaron medios que siguieron su presentación. También sostuvo que su espacio buscará convertirse en el primer gobierno no peronista en lograr la reelección desde el retorno de la democracia.

El mandatario planteó además que, si logra “cruzar el Rubicón”, la Argentina tendrá un “despegue definitivo”, en referencia a la continuidad del programa económico de su administración.

La presentación se produjo en la última jornada de la gira estadounidense de Milei, que incluyó su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas y distintas actividades con representantes políticos, empresarios e inversores.

Entre los integrantes de la comitiva estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.