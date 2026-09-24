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Milei prometió un 2028 histórico si su gobierno continúa después de 2027

El Presidente cerró su gira por Nueva York con una exposición ante unos 160 empresarios y referentes financieros. Condicionó su pronóstico a una eventual reelección en 2027 y destacó el crecimiento de Vaca Muerta, la minería y la energía.

El presidente Javier Milei cerró este jueves su gira por Nueva York con una exposición ante unos 160 inversores, empresarios y referentes del sector financiero, donde vinculó el futuro de la economía argentina con la continuidad de su gobierno después de las elecciones de 2027.

Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, afirmó durante su presentación en el Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a representantes del mundo empresarial y financiero.

Milei sostuvo que ese escenario no se limitaría a los mercados financieros, sino que también alcanzaría a la economía real. En ese sentido, mencionó especialmente las inversiones en Vaca Muerta, minería y energía, sectores que, según su planteo, podrían acelerar su crecimiento durante los próximos años.

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Durante la exposición, el Presidente también habló del escenario político que enfrentará su gobierno el próximo año y afirmó que su administración está preparada para enfrentar lo que denominó el “riesgo político”.

Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka”, expresó Milei, según consignaron medios que siguieron su presentación. También sostuvo que su espacio buscará convertirse en el primer gobierno no peronista en lograr la reelección desde el retorno de la democracia.

El mandatario planteó además que, si logra “cruzar el Rubicón”, la Argentina tendrá un “despegue definitivo”, en referencia a la continuidad del programa económico de su administración.

La presentación se produjo en la última jornada de la gira estadounidense de Milei, que incluyó su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas y distintas actividades con representantes políticos, empresarios e inversores.

Entre los integrantes de la comitiva estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

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