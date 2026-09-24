El presidente Javier Milei cerró este jueves su gira por Nueva York con una exposición ante unos 160 inversores, empresarios y referentes del sector financiero, donde vinculó el futuro de la economía argentina con la continuidad de su gobierno después de las elecciones de 2027.
Milei prometió un 2028 histórico si su gobierno continúa después de 2027
El Presidente cerró su gira por Nueva York con una exposición ante unos 160 empresarios y referentes financieros. Condicionó su pronóstico a una eventual reelección en 2027 y destacó el crecimiento de Vaca Muerta, la minería y la energía.