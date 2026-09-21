El dólar blue comenzó la semana sin modificaciones en San Juan y mantiene por tercer día consecutivo la misma cotización. Este lunes 21 de septiembre, la divisa informal se ubica en $1.510 para la compra y $1.570 para la venta, según el valor actualizado a las 14.26.
El dólar blue mantiene su precio en San Juan y queda a $20 del valor nacional
El dólar blue cotiza este lunes a $1.510 para la compra y $1.570 para la venta en San Juan. Repite los valores del viernes y acumula tres jornadas sin modificaciones.