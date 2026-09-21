El dólar blue mantiene su precio en San Juan y queda a $20 del valor nacional

El dólar oficial se ubica en $1.482,52 para la compra y $1.534,23 para la venta, mientras que el dólar MEP registra una referencia de $1.534,43. Por su parte, el dólar CCL cotiza a $1.597,24 y el dólar mayorista se encuentra en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta.

En el Banco Nación, la cotización informada es de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Entre las cotizaciones financieras y alternativas, el dólar cripto se ubica en $1.594,07, mientras que el dólar turista tiene una referencia de $1.995,50.

El euro, en tanto, cotiza a $1.699,30 para la compra y $1.793,61 para la venta.