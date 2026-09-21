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El dólar blue mantiene su precio en San Juan y queda a $20 del valor nacional

El dólar blue cotiza este lunes a $1.510 para la compra y $1.570 para la venta en San Juan. Repite los valores del viernes y acumula tres jornadas sin modificaciones.

El dólar blue comenzó la semana sin modificaciones en San Juan y mantiene por tercer día consecutivo la misma cotización. Este lunes 21 de septiembre, la divisa informal se ubica en $1.510 para la compra y $1.570 para la venta, según el valor actualizado a las 14.26.

De esta manera, el mercado informal sanjuanino repite los valores que ya había mostrado el viernes, después de varias jornadas con escasos movimientos.

La estabilidad también se observa en la cotización nacional del blue, aunque con una diferencia respecto de San Juan. A nivel nacional, se ubica en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, por lo que en la provincia se paga $20 menos al comprar dólares y se pide $20 más al venderlos.

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El dólar oficial se ubica en $1.482,52 para la compra y $1.534,23 para la venta, mientras que el dólar MEP registra una referencia de $1.534,43. Por su parte, el dólar CCL cotiza a $1.597,24 y el dólar mayorista se encuentra en $1.505 para la compra y $1.514 para la venta.

En el Banco Nación, la cotización informada es de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Entre las cotizaciones financieras y alternativas, el dólar cripto se ubica en $1.594,07, mientras que el dólar turista tiene una referencia de $1.995,50.

El euro, en tanto, cotiza a $1.699,30 para la compra y $1.793,61 para la venta.

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