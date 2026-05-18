Repunte: cómo quedaron las arcas municipales tras el primer cuatrimestre

Entre los departamentos que más se beneficiaron del repunte de abril se encuentran precisamente algunos de los que habían encendido las alarmas en marzo: Rawson recibió $3.068 millones en abril frente a los $1.655 millones de marzo, Chimbas pasó de $1.356 millones a $2.513 millones, y Albardón saltó de $652 millones a $1.209 millones. Angaco, 9 de Julio y San Martín también registraron subas proporcionales importantes en la misma línea.

Pese al alivio de abril, el acumulado del primer cuatrimestre del año muestra que la recuperación todavía no compensa lo perdido. Entre enero y abril, los municipios reunieron $89.581 millones, por debajo de los $94.460 millones del mismo período de 2025. Ajustado por la inflación interanual del 32,4%, eso representa una caída real efectiva del 28,3%.

El impacto responde a la baja en la actividad económica y el consumo a nivel nacional, que afecta tributos sensibles como el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. Aunque los fondos federales del cuatrimestre subieron nominalmente un 24,23% frente al año previo, la inflación del INDEC convirtió esa suba en una caída real neta del 6,17%.

El reclamo de marzo y el alivio de abril

A fines de marzo, varios intendentes habían advertido públicamente sobre la situación financiera de sus comunas. En una reunión en la sede del Partido Justicialista, jefes comunales de Rawson, Chimbas, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo coincidieron en que la caída del 30% en la coparticipación de ese mes comprometía el funcionamiento cotidiano de los municipios y la prestación de servicios básicos. En ese encuentro también se planteó la necesidad de abrir canales de diálogo con el Ejecutivo provincial para encontrar respuestas ante la merma de recursos.

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El repunte de abril representa, al menos por ahora, una respuesta concreta a esas preocupaciones. Justamente los departamentos que habían expresado mayor preocupación son los que registraron las mayores subas en términos absolutos durante el mes. El rubro salarial sigue siendo el que mayor porcentaje consume de los recursos coparticipables y el pago del medio aguinaldo en junio será la próxima prueba de fuego para las tesorerías municipales.