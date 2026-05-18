Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con dos mujeres detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, celulares y dinero en efectivo en un domicilio del barrio Las Rosas, en Capital. La investigación apuntaba a una presunta boca de expendio de droga que funcionaba bajo la modalidad de narcomenudeo.
Secuestraron más de un kilo de cocaína en un allanamiento: dos detenidas
La Policía Federal realizó un allanamiento en el barrio Las Rosas, en Capital, y secuestró cocaína, marihuana, celulares y dinero en efectivo. Dos mujeres quedaron detenidas en el marco de una causa por presunta venta de droga al menudeo.