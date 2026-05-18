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Secuestraron más de un kilo de cocaína en un allanamiento: dos detenidas

La Policía Federal realizó un allanamiento en el barrio Las Rosas, en Capital, y secuestró cocaína, marihuana, celulares y dinero en efectivo. Dos mujeres quedaron detenidas en el marco de una causa por presunta venta de droga al menudeo.

Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con dos mujeres detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, celulares y dinero en efectivo en un domicilio del barrio Las Rosas, en Capital. La investigación apuntaba a una presunta boca de expendio de droga que funcionaba bajo la modalidad de narcomenudeo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, en el marco de una causa supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, la pesquisa permitió establecer que una vivienda ubicada en el barrio Las Rosas era utilizada para el acopio y distribución de estupefacientes en distintos puntos de la zona.

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La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal, Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, encabezada por el fiscal Francisco José Maldonado, con intervención de la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la jueza Eliana Ratta Rivas, ordenó el allanamiento del inmueble sospechado.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a dos mujeres argentinas de 32 y 51 años. Posteriormente, la Justicia dispuso que una de ellas quedara alojada en calidad de detenida en dependencias policiales, mientras que la otra continuara vinculada a la causa bajo arresto domiciliario.

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Además, los investigadores secuestraron alrededor de un kilo y medio de cocaína fraccionada lista para la venta, unos 470 gramos de marihuana preparados para su distribución, diez teléfonos celulares, diez tarjetas SIM, 110 mil pesos en efectivo, una libreta con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Ahora, tanto las detenidas como todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas.

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