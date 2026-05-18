Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026: dónde se venden, precios y cuándo salen

La Liga Profesional y la AFA informaron que la venta de tickets se realizará en distintas etapas. La primera será este martes 19 de mayo y estará destinada exclusivamente a clientes de Naranja X. Luego, el miércoles 20, comenzará la venta para socios de ambos clubes. En ambos casos, el expendio iniciará a las 14 horas a través del sitio Deportick.

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Además, las autoridades aclararon que, en caso de quedar remanentes, posteriormente se habilitará la venta para no socios.

Cada institución contará con cerca de 25 mil ubicaciones entre populares, plateas y palcos. Del lado de Belgrano, los hinchas ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini. River, en tanto, tendrá disponibles la Popular Willington y la Platea Ardiles.

Para los socios de River, las populares tendrán un valor de 80 mil pesos y las plateas costarán 120 mil. En tanto, para no socios, las populares ascenderán a 150 mil pesos y las plateas a 180 mil. En el caso de Belgrano, los valores serán idénticos tanto para populares como para plateas.

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También se confirmó un importante operativo de seguridad para el encuentro, con más de mil personas afectadas entre efectivos policiales, seguridad privada y personal de control.

Por otra parte, River informó que los socios con “Tu Lugar en el Monumental” y aquellos con mayor asistencia durante el torneo podrán acceder previamente a un código habilitante en River ID para luego comprar sus entradas. Desde el club aclararon que el código no garantiza disponibilidad de ubicación.

La final se jugará en Córdoba y será transmitida por ESPN Premium y TNT Sports Premium.