Debate por fondos municipales: entre el "estamos ahogados" y el "hay que ajustar"

El vocero del encuentro fue el intendente de Pocito, Fabián Aballay, vicepresidente segundo del partido, acompañado por sus pares Carlos Munisaga, de Rawson; Daniela Rodríguez, de Chimbas; Romina Rosas, de Caucete; Juan Carlos Abarca, de Albardón; David Domínguez, de Ullum; Daniel Banega, de 9 de Julio; Analía Becerra, de San Martín, y Rodolfo Jalife, de 25 de Mayo. En representación del bloque, Aballay y el intendente de Jáchal, Matías Espejo, llevaron además un petitorio formal ante la Nación solicitando mayor asistencia económica.

Fue en ese contexto que Colombo salió a responder. Sin mencionar nombres propios, pero con precisión sobre los puntos que, a su criterio, explican los problemas financieros de varios municipios.

La coparticipación no está en discusión

El primer punto que planteó el funcionario fue el más sensible del debate: si la provincia envía o no los fondos que les corresponden a los municipios. Para Colombo, no hay margen de discusión al respecto. "No es que se envía poco dinero, se envía lo que la ley establece", afirmó, rechazando los cuestionamientos sobre la distribución de la coparticipación provincial.

Aclaró además que herramientas como el FODERE, el Fondo de Desarrollo Regional, tienen un destino específico vinculado a la obra pública, y que intentar redirigirlos hacia gastos corrientes como salarios o aguinaldos va en contra del espíritu de esos fondos. "Eso sería un error. El cambio que votaron los sanjuaninos tiene que ver con hacer las cosas bien y administrar con austeridad", sostuvo.

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Reconoció que el contexto nacional complicó el panorama. Señaló que la provincia debió hacerse cargo de gastos que antes cubría la Nación, como obra pública, programas de salud, educación y subsidios. "Todo eso hoy lo afronta la provincia", indicó, y afirmó que aun así la gestión provincial logró mantener el equilibrio fiscal.

Austeridad y reducción del gasto político

Para Colombo, la salida para los municipios no pasa por recibir más fondos sino por revisar cómo gastan los que ya tienen. "El dinero llega, el tema es para qué lo voy a usar", planteó, apuntando a las decisiones de gasto de cada administración municipal.

Señaló que en varios municipios existe una superpoblación de contratos y gastos corrientes que, a su criterio, deberían reducirse. "Los intendentes tienen que reducir la planta política y ajustar el gasto", afirmó. Y fue claro sobre dónde deben recortarse los recursos: "Para lograr el déficit cero, hay que ver dónde ajustás. Si es en obra pública, es un problema, pero si es en la planta política, ahí es donde hay que hacerlo."

También advirtió sobre una práctica que describió como frecuente en períodos electorales: el aumento de contratados y el nombramiento de personal sobre la hora. "Cuando empiezan las elecciones, aumentan la planta política y los contratados, y algunos incluso nombran gente sobre la hora", señaló, indicando que ese tipo de decisiones compromete las finanzas municipales a mediano plazo.

Además, deslizó una observación sobre el uso de recursos en viáticos. "Hay intendentes que viajan más de lo que están en su propio departamento, y esos viáticos los paga el municipio", indicó, sin dar nombres.

Una crítica al modelo de gestión tradicional

Colombo también apuntó a lo que describió como una lógica instalada en parte del sistema político: recurrir al auxilio externo como primera respuesta ante la falta de recursos. "Muchos están acostumbrados a pedir salvataje como única opción cuando no alcanzan los recursos", señaló.

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En esa línea, cuestionó el uso de fondos públicos con fines electorales. "Pensar que ampliar la planta política puede dar resultados en las urnas es equivocarse. La gente hoy está más informada y exige respuestas concretas", afirmó. Y fue directo sobre las consecuencias de no adaptarse: "Los intendentes tienen que acomodarse a esta realidad, dar el ejemplo y no gastar en cosas superfluas. Si no lo hacen, hay que dedicarse a otra cosa."

La distribución es equitativa, dice el Gobierno

Sobre si la distribución de recursos favorece a algunos departamentos sobre otros, Colombo fue tajante: los fondos y las obras se reparten de manera equitativa entre todos los departamentos, sin distinción política. Lo que cambia, remarcó, es lo que cada municipio decide hacer con lo que recibe.

Cerró con una definición sobre el rol de quienes gobiernan: "Gobernar es administrar prioridades. Los fondos tienen que ir a mejorar la calidad de vida de la gente, no a sostener estructuras innecesarias." Y planteó una crítica más amplia al modelo de dependencia que, según su visión, caracterizó históricamente a parte del sistema político argentino: "Hay sectores acostumbrados a que la solución venga de arriba, de la provincia o la Nación, pero eso generó un país endeudado. Hoy hay que cambiar esa lógica."