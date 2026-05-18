DNI, Anses, SUBE y controles médicos: servicios que llegan a Caucete y Pocito

En ese marco, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan realizará gestiones relacionadas con anteojos, mientras que el Ministerio de Salud de San Juan brindará vacunación para vecinos de la zona.

En paralelo, durante las últimas dos semanas de mayo desembarcarán en Caucete el operativo San Juan Cerca y el Tren de Capital Humano, con una amplia oferta de servicios provinciales y nacionales.

La atención se desarrollará del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo, de 8 a 13:30, en la estación ferroviaria ubicada a metros de Diagonal Sarmiento. Allí, los vecinos podrán realizar trámites ante organismos como RENAPER y ANSES, además de acceder a consultas médicas y estudios gratuitos.

Entre las prestaciones previstas figuran mamografías, radiografías, laboratorio oftalmológico, vacunación, enfermería, pediatría y clínica médica. También habrá atención del programa oftalmológico “Ver para ser Libres”, destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Además, el operativo incluirá asesoramiento sobre el Carnet Único de Discapacidad, cursos de manipulación de alimentos, Registro de Emprendedores, programas alimentarios, licencias de conducir, IPV, Progresar, FinEs y trámites docentes, entre otros servicios.

Desde la organización aclararon que no será necesario sacar turno previo, ya que la atención se realizará por demanda espontánea. Para acceder, los interesados deberán presentarse con DNI, fotocopias y la documentación correspondiente según el trámite.