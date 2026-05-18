La UNSJ tendrá una semana sin clases por un paro docente nacional

Desde los gremios sostienen que la protesta responde al deterioro salarial, la falta de actualización presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los principales reclamos que vienen planteando las universidades nacionales desde hace meses.

En paralelo, ADICUS —otro de los sindicatos universitarios sanjuaninos— todavía no definió si se sumará a la medida. La decisión será analizada durante una reunión del frente salarial prevista para los próximos días.

Mientras tanto, el conflicto promete seguir escalando. Además del paro, en San Juan prevén realizar actividades de visibilización como clases públicas, jornadas de debate y distintas intervenciones para mantener el reclamo en agenda y exponer el impacto del ajuste sobre el sistema universitario.

La medida de fuerza marcará el termómetro del conflicto universitario en las próximas semanas y volverá a poner en tensión el funcionamiento académico de la UNSJ.