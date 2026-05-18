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La UNSJ tendrá una semana sin clases por un paro docente nacional

La medida fue definida por CONADU tras la Marcha Federal Universitaria y en San Juan tendrá impacto directo en la UNSJ. SIDUNSJ confirmó su adhesión y no habrá clases entre el 26 y el 30 de mayo.

Luego de la masiva movilización universitaria que volvió a replicarse en distintos puntos del país, el conflicto docente sumó un nuevo capítulo y en San Juan ya confirmaron una semana completa sin clases en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La medida fue definida por el plenario de secretarios generales de CONADU, que resolvió convocar a un paro nacional universitario desde el 25 de mayo. En la provincia, la decisión contará con la adhesión de SIDUNSJ, el gremio que nuclea a los docentes universitarios.

Debido a que el inicio coincide con el feriado nacional del 25 de Mayo, el impacto concreto en San Juan se verá reflejado entre el martes 26 y el sábado 30 de mayo, jornadas en las que no habrá actividad académica en las distintas facultades y dependencias de la UNSJ.

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Desde los gremios sostienen que la protesta responde al deterioro salarial, la falta de actualización presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los principales reclamos que vienen planteando las universidades nacionales desde hace meses.

En paralelo, ADICUS —otro de los sindicatos universitarios sanjuaninos— todavía no definió si se sumará a la medida. La decisión será analizada durante una reunión del frente salarial prevista para los próximos días.

Mientras tanto, el conflicto promete seguir escalando. Además del paro, en San Juan prevén realizar actividades de visibilización como clases públicas, jornadas de debate y distintas intervenciones para mantener el reclamo en agenda y exponer el impacto del ajuste sobre el sistema universitario.

La medida de fuerza marcará el termómetro del conflicto universitario en las próximas semanas y volverá a poner en tensión el funcionamiento académico de la UNSJ.

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