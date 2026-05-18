Luego de la masiva movilización universitaria que volvió a replicarse en distintos puntos del país, el conflicto docente sumó un nuevo capítulo y en San Juan ya confirmaron una semana completa sin clases en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
La UNSJ tendrá una semana sin clases por un paro docente nacional
La medida fue definida por CONADU tras la Marcha Federal Universitaria y en San Juan tendrá impacto directo en la UNSJ. SIDUNSJ confirmó su adhesión y no habrá clases entre el 26 y el 30 de mayo.