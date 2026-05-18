"Cañita" quiso robar en un auto, los vecinos lo vieron y lo retuvieron: fue detenido

Según el testimonio aportado en el procedimiento, el joven había sido sorprendido en el interior de un vehículo estacionado con el estéreo en sus manos y los cables ya cortados, lo que evidenciaba que el robo estaba en pleno curso. Los vecinos actuaron rápido, lo redujeron y lo retuvieron hasta la llegada del Comando Radioeléctrico Sur, evitando que el robo se concretara por completo. En el lugar se secuestró el equipo de audio genérico de marca blanca que había sido extraído del vehículo. La causa quedó en manos del ayudante fiscal Fernando Montaña, de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

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El segundo caso tuvo lugar en Capital a las 8:40 de este lunes, cuando personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 localizó en calle Simón Bolívar, entre avenida Rioja y Tucumán, un Renault 9 TXE que coincidía con el denunciado como robado el sábado en calle Tucumán. La víctima es un hombre de 69 años cuya denuncia tramita en la Comisaría 3ª.

Tras el hallazgo, los investigadores se comunicaron con la ayudante fiscal Claudia Vila, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien dispuso el secuestro del vehículo y su traslado a la Central de Policía para las pericias correspondientes.