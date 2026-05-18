Google permite personalizar las noticias y priorizar contenidos de sanjuan8.com

Es decir: si un lector elige a sanjuan8.com como fuente favorita, las notas del medio tendrán mayores posibilidades de aparecer primero cuando busque temas relacionados con la actualidad de San Juan, política, policiales, economía, deportes o minería.

La herramienta no elimina otros resultados ni modifica completamente el funcionamiento del buscador. Lo que hace Google es sumar una “señal de interés” del usuario para priorizar contenidos que considere más relevantes según sus hábitos de lectura.

image

Cómo funciona “Fuentes Preferidas”

La nueva opción aparece dentro del apartado “Noticias Destacadas”, conocido internacionalmente como “Top Stories”. Allí, los usuarios pueden tocar un ícono de estrella y empezar a construir una lista personalizada de medios favoritos.

Según datos difundidos por Google, quienes marcan un sitio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de ingresar nuevamente a ese medio para consumir noticias.

Actualmente, más de 200 mil sitios informativos de todo el mundo ya fueron seleccionados dentro de esta herramienta, que incluye desde pequeños medios locales hasta grandes redacciones internacionales.

Cómo agregar a sanjuan8.com como fuente favorita

El proceso es rápido y puede hacerse desde el celular o una computadora:

Ingresar a Google y buscar cualquier noticia o tema de actualidad.

Entrar a la sección “Noticias Destacadas”.

Presionar el ícono de estrella que aparece dentro del bloque informativo.

Buscar y seleccionar sanjuan8.com como fuente preferida.

Confirmar la elección.

También puede realizarse directamente desde el sitio web del medio, a través del botón habilitado para agregarlo dentro de Google. Una vez completado el proceso, el buscador comenzará a tener en cuenta esa preferencia en futuras búsquedas relacionadas con noticias y actualidad.

La función queda asociada a la cuenta personal de Google de cada usuario y puede modificarse, agregarse o eliminarse en cualquier momento.