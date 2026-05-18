Detuvieron a un cuarto sospechoso por el violento robo y abuso en Concepción

El caso generó una fuerte conmoción social luego de que trascendiera que, en medio del ataque, una adolescente de 13 años habría sufrido un abuso sexual por parte de uno de los delincuentes.

Con esta nueva captura, ya son cuatro las personas vinculadas a la causa. Dos de los sospechosos mayores de edad continúan detenidos luego de que la Justicia prorrogara sus arrestos por 72 horas para permitir el avance de nuevas medidas probatorias. En paralelo, un menor de edad permanece a disposición de la Justicia Penal Juvenil.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando bajo un fuerte hermetismo. En las próximas horas se realizará una entrevista videograbada a la menor bajo el sistema de Cámara Gesell, considerada una medida clave para el expediente.

Además, los investigadores continúan realizando allanamientos y peritajes sobre prendas y otros elementos secuestrados, con el objetivo de determinar la participación y el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.