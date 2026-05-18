La causa que investiga el brutal robo ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda de Concepción sumó este lunes un nuevo detenido. Se trata de un joven de 18 años, identificado de apellido Narváez, quien fue arrestado durante un allanamiento realizado en Pocito.
Detuvieron a un cuarto sospechoso por el violento robo y abuso en Concepción
La investigación por el violento asalto ocurrido el sábado en una vivienda de Concepción avanzó este lunes con la detención de un cuarto sospechoso. Durante un allanamiento en Pocito, los investigadores secuestraron elementos que pertenecerían a la familia damnificada.