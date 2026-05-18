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Detuvieron a un cuarto sospechoso por el violento robo y abuso en Concepción

La investigación por el violento asalto ocurrido el sábado en una vivienda de Concepción avanzó este lunes con la detención de un cuarto sospechoso. Durante un allanamiento en Pocito, los investigadores secuestraron elementos que pertenecerían a la familia damnificada.

La causa que investiga el brutal robo ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda de Concepción sumó este lunes un nuevo detenido. Se trata de un joven de 18 años, identificado de apellido Narváez, quien fue arrestado durante un allanamiento realizado en Pocito.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle 7 de Septiembre al sur, donde personal policial y judicial encontró distintos objetos que pertenecerían a la familia asaltada. Ese hallazgo, sumado a registros de cámaras de seguridad que lo ubicarían en las inmediaciones del hecho, terminó fortaleciendo las sospechas en su contra.

La investigación busca reconstruir lo ocurrido durante la entradera que tuvo como víctimas a una mujer y sus dos hijos menores de edad. Según la denuncia, varios delincuentes irrumpieron en la vivienda mientras la familia dormía, los redujeron y robaron distintos elementos de valor.

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El caso generó una fuerte conmoción social luego de que trascendiera que, en medio del ataque, una adolescente de 13 años habría sufrido un abuso sexual por parte de uno de los delincuentes.

Con esta nueva captura, ya son cuatro las personas vinculadas a la causa. Dos de los sospechosos mayores de edad continúan detenidos luego de que la Justicia prorrogara sus arrestos por 72 horas para permitir el avance de nuevas medidas probatorias. En paralelo, un menor de edad permanece a disposición de la Justicia Penal Juvenil.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando bajo un fuerte hermetismo. En las próximas horas se realizará una entrevista videograbada a la menor bajo el sistema de Cámara Gesell, considerada una medida clave para el expediente.

Además, los investigadores continúan realizando allanamientos y peritajes sobre prendas y otros elementos secuestrados, con el objetivo de determinar la participación y el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

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